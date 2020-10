Pucnjava na pogrebu u Milvokiju - Sedam osoba ranjeno (FOTO)

Na pogrebnoj ceremoniji u predgrađu Milvokija, u američkoj saveznoj državi Viskonsin, upucano je sedmoro ljudi.

Gradonačelnik Milvokija Tom Baret izjavio je da je sedmoro ljudi ranjeno kada je iz automobila u pokretu otvorena vatra, a prema rečima lokalnog policijskog načelnika, ranjeni imaju dobre izglede da prežive, preneo je AP.

Među žrtvama su i muškarci i žene starosti od 20 do 48 godina.

Policija je pokrenula istragu i intenzivno traga za napadačima.

"Ovakav čin nasilja, u sred bela dana, neprihvatljiv je za Milvoki", izjavio je lokalni policijski zvaničnik.