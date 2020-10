Donald Tramp i Melanija POZITIVNI NA KORONAVIRUS!

Američki predsednik Donald Tramp i njegova supruga, prva dama Melanija Tramp, pozitivni su na koronavirus, prenose svetski mediji.

Ovu vest potvrdio je i Tramp na svom tviter nalogu, navodeći da je sa suprugom u karantinu i da su otpočeli lečenje.

- Pobedićemo ovo zajedno - napisao je američki predsednik.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!