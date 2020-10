POŽAR U ZABAVNOM PARKU - Stradalo najmanje 13 osoba, 15 povređeno

Do požara je došlo u četvrtak prvog dana obeležavanja osmodnevnog nacionalnog praznika u sali u kojoj su izloženi ledeni lampioni i snežne skulpture u zabavnom parku u predgrađu grada Taijuan u pokrajini Šanši, saopštilo je Ministarstvo za vanredne situacije.

Prema navodima agencije Sinhua, 15 povređenih osoba je prevezeno u bolnicu i njihovo stanje je stabilno.

#Chinese Theme Park Fire Kills 13 at Start of Eight-Day National Holiday in Shanxi Provincehttps://t.co/3YJmChQVtH