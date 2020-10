VODITELJ DEBATE TRAMPA I BAJDENA IMAO TEŽAK ZADATAK: Bilo je frustrirajuće

Kris Valas, novinar Foks njuza koji je bio voditelj tokom haotične debate predsednika Donalda Trampa i njegovog protivkandidata Džoa Bajdena, okrivio je šefa Bele kuće za to što je ovo predizborno sučeljavanje skliznulo u haos.

- Ja sam ispekao ovaj divan ukusan kolač, a onda ga je predsednik zgazio - rekao je on.

Ističe da je to za njega bilo frustrirajuće, prenosi CNN.

- Bilo je frustrirajuće zato što sam se naporno trudio da pripremim za ozbiljnu debatu, a još više frustrirajuće i još važnije za američke građane zato što nisu dobili debatu kakvu su zaslužili - objasnio je on.

Valas, koji je rekao da je želeo da se ranije umeša u debatu koju je gledalo 65 miliona Amerikanaca, opisao je tu propuštenu priliku kao "gubitak za zemlju".

Na pitanje da li je ponovo pogledao debatu, odgovorio je: "Oh, ne. Oh, zaboga, ne. To nije bilo nešto što želim ponovo da vidim".

Američka Komisija za predsedničke debate saopštila je da će uvesti "nove alate" kako bi uvela red u naredne debate predsedničkih kandidata Donalda Trampa i Džoa Bajdena, nakon što je prva prošla u lošoj atmosferi sa puno optužbi i upadanja u reč.