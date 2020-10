HIT SNIMAK! Neuništiva LADA PREŽIVELA Azerbejdžanske PROJEKTILE - Vozač nastavio da vozi kao da se ništa nije dogodilo!

Granatiranja i raketiranja su svakodnevna, a kako to izgleda može se videti i na sledećem snimku.

Naime, čak dve "lade" su preživele azerbejdžanske projektile.

Iako je snimak možda postao hit na internetu zbog neuništivih "lada", jasno se pokazuje i da su civilna vozila mete.

Na snimku se vidi kako sve odleće u vazduh, ali vozač nastavlja da vozi kao da se ništa nije dogodilo. Odmah potom još jedan projektil udara, i pravi rupu na putu, ali je "lada" već daleko.

Artillery of #Azerbaijan Army is now targeting towns & villages of #Armenia in #Artsakh/#NagornoKarabkh. Watch artillery round hitting next to a civilian car in street. This is how #Azerbaijan Army which is being commanded by #Turkish Generals is trying to terrorize civilians. pic.twitter.com/av0h6EExyB