USPEŠNO IZBEGAVAO PROJEKTILE, ALI OVOM NIJE MOGAO DA POBEGNE: Ovako je oboren dron azerbejdžanske vojske (VIDEO)

U poslednja 24 sata oborene su najmanje dve bespilotne letelice, kao i jedan avion.

"U toku su borbe na različitim pravcima fronta, uništeno je vojno osoblje i oružje protivnika, posebno tenkovi", istakla je Stepanjanova.

Na jednom od snimaka se može videti napad azerbejdžanskih dronova, ali nisu uspeli da izbegnu jermenski PVO.

NAGORNO KARABAKH: Footage of what appears to be an An-2 aircraft of the Azerbaijani air force shot down over the front. pic.twitter.com/ZxdmoVrQFH