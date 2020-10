"IZMASAKRIRALI SU NAS" Tviterom kruži snimak "plaćenika" koji MOLI BOGA ZA POMOĆ tokom borbi u Nagrono-Karabahu (VIDEO)

Vidi se muškarac u maskirnoj uniformi azerbejdžanske vojske koji se na arapskom moli bogu da mu pomogne. On je rekao da ih je “izmasakrirala” teška artiljerija.

Još nije potvrđeno da je zaista reč o sirijskom plaćeniku.

NAGORNO KARABAKH: Footage claimed to be from the front line in Nagorno Karabakh shows an alleged Syrian mercenary dressed in camouflage worn by the Azerbaijani army. In arabic he calls for God to help him and says that that they have been slaughtered by heavy artillery fire. pic.twitter.com/E3vpuzDxEa