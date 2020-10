TRAMP SE OGLASIO IZ BOLNICE: Evo šta je američki predsednik poručio javnosti

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da se oseća dobro i da je zadovoljan uslovima u vojnoj bolnici "Volter Rid" gde je premešten otkako mu je potvrđen korona virus.

- Lekari, sestre i osoblje u bolnici Volter Rid, kao i ostali koji su im se pridružili iz drugih institucija, su fantastični. Napravljen je ogroman napredak u borbi protiv ove kuge u poslednjih šest meseci. Uz njihovu pomoć, osećam se dobro - napisao je Tramp na Tviteru.

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!