Takahiro Širaiši (29), iz mesta Zama u prefekturi Kanagava, nedaleko od japanske prestonice, izašao je krajem prošle nedelje po prvi put pred sudije Osnovnog suda u Tokiju pod optužbom da je 2017. opljačkao, silovao, te svirepo usmrtio i raskomadao devet ljudi, od kojih osam devojaka, starosti između 15 i 26 godine.

Proces privlači ogromnu pažnju japanskih medija, ne samo zbog surovog, predatorskog ponašanja ubice, već i zbog načina na koji ih je "lovio".

Naime, Širaiši je na Tviteru otvorio više anonimnih naloga i preko njih stupao u kontakt s srednjoškolkama i studentkinjama koje su preko te društvene mreže izrazile želju da okončaju svoj život.

"It's true that I tried to hide the bodies of the people I killed" Takahiro Shiraishi allegedly says of 9 cut up bodies found in Tokyo flat pic.twitter.com/MzhNCHzlL5