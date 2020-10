TRAMP NAJAVIO KADA IZLAZI IZ BOLNICE! Predsednik SAD poslao snažnu poruku: Osećam se bolje nego pre 20 godina

Tramp je napisao i da se oseća veoma dobro.

- Ne plašite se kovida. Ne dozvolite da on dominira vašim životom. Razvili smo za vreme moje administracije neke veoma dobre lekove i znanje. Osećam se bolje nego pre 20 godina - poručio je američki predsednik.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!