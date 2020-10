PORUKA IZ BELE KUĆE - Tramp po izlasku iz bolnice poručio Amerikancima da se ne plaše koronavirusa

Predsednik SAD Donald Tramp otpušten je u ponedeljak predveče iz vojne bolnice, gde se tri dana lečio od kovida-19, i vratio se u Belu Kuću.

Tramp je sa maskom na licu i podignutom pesnicom izašao iz Nacionalnog vojnog medicinskog centra Volter Rid i ušao u terenac, koji ga je odvezao do vojnog aerodroma na kratki let nazad do Bele kuće.

U ponedeljak popodne je izjavio da se oseća zaista dobro i najavio da će predveče napustiti vojnu bolnicu u kojoj se nalazi na lečenju od kovid-19.

- Osećam se zaista dobro! Ne plašite se kovida. Ne dozvolite da dominira vašim životom. U okviru Trampove administracije razvili smo neke zaista sjajne lekove i znanje. Osećam se bolje nego pre 20 godina - napisao je Tramp na Tviteru.

Očekuje se da će 74-godišnji Tramp oporavak nastaviti u Beloj kući, gde će o njemu celodnevno brinuti tim lekara i medicinskih sestara.

Kada se predsednik Donald Trump vrati na posao, posle boravka u bolnici zbog korona virusa, njegovi radni prostori biće smešteni u privremenoj kancelariji na nivou podruma pored bolničkog krila Bele kuće, javio je Si-En-En, pozivajući se na obaveštene izvore.