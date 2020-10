Prošli mesec najtopliji septembar ikada u svetu

Prošli mesec bio je najtopliji septembar do sada, sa neobično visokim temperaturama koje su zabeležene u blizini Sibira, na Bliskom istoku i u pojedinim delovima Južne Amerike i Australije, saopštio je "Kopernikus", servis Evropske unije za praćenje klimatskih promena.

Uz produžetak dugoročnog trenda globalnog zagrevanja, izazvanog emisijom štetnih gasova, visoke temperature su ove godine imale ključnu ulogu u brojnim prirodnim katastrofama, na Arktiku, u požarima u Kaliforniji i poplavama u Aziji, tvrde naučnici.

Upozorili su da će zbog globalnog zagrevanja određene ekstremne pojave i dalje nastaviti da se dešavaju, i to mnogo intenzivnije i češće, prenosi Rojters. Septembar koji je iza nas bio je za 0,05 stepeni topliji od istog meseca prošle godine, dok je prosečna tempratura septembra 2016. godine, koji je bio najtopliji do sada, za 0,08 stepeni niža od one koja je zabeležena ove godine, pokazuju podaci "Kopernikusa".

Tokom poslednja tri meseca 2020. godine klimatski događaji poput fenomena La Ninja i očekivano smanjenje nivoa leda na Arktiku odrediće da li će ova godina u celini postati najtoplija do sada, navode iz servisa Evropske unije za praćenje klimatskih promena.

Proteklih pet godina bile su najtoplije do sada. Prošecne globalne temperature uvećane su za otprilike jedan stepen u odnosu na predinudstrijski period.

Potpisnice Pariskog sporazuma o klimatskim promenama iz 2015. godine složile su se da će pokušati da zagrevanje ograniče na 1,5 stepeni, čime bi trebalo da budu izbegnuti najkatastrofalniji uticaji klimatskih promena.