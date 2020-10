JEZIVO! Pedofil za pola sata oteo DVOJE DECE, jedno iz naručja majke

Manijak prvo odvukao sedmogodišnju devojčicu, a potom je curicu staru svega četiri godine oteo iz ruku majke

Nemačka policija privela je u utorak uveče muškarca koji se sumnjiči da je istog dana, u jutarnjim časovima, u razmaku od samo pola sata, napao tri devojčice u Lajpcigu, a dve je uspeo da otme.

Sa detetom u naručju krenuo je da beži. Majka je počela da vrišti i prolaznici su joj odmah priskočili u pomoć.

- Više ljudi je krenulo da trči za otmičarem i on je, srećom, na kraju spustio dete i pobegao - saopštili su iz policije.

Patrola je po dolasku na lice mesta započela opsežnu potragu za osumnjičenim, a uspeli su da mu uđu u trag tek oko 16 časova, zahvaljujući dojavi građana koji su napadača prepoznali po opisu žrtava.

Kako su saopštili iz policije, muškarac, inače nemački državljanin, je priveden ali je na saslušanju negirao dela za koja se sumnjiči. Njemu je određen pritvor.

Horor je počeo ujutru u 6:20 časova, kada je osumnjičeni (42) presreo sedmogodišnju devojčicu koja je sama išla do škole. On je devojčicu spopao maltene kod same kapije školskog dvorišta u Paunsdorfu. Nesrećno dete je zgrabio i krenuo da trči ka obližnjem parku, gde je dete prislonio na jedno drvo i pokušao da je obljubi. Srećom, devojčica je uspela da mu pobegne, a on nije krenuo za njom.

Samo 15 minuta kasnije, osumnjičeni je zaustavio jedan automobil kojim je upravljala devojka i otvorio suvozačeva vrata. Krenuo je da ulazi u vozilo i molio je devojku da ga odveze. Preplašena, ona je istrčala iz vozila, ali je i on istrčao za njom. Devojci je potom pritrčao iza leđa i zgrabio je, pokušavajući da je odvuče od vozila. Devojka je uspela da se odbrani, i da sedne u automobil i pobegne.

Dvadesetak minuta kasnije stigao je do vrtića u Paunsdorfu i krenuo da se obraća ženi koja je ćerkicu (4) vodila u vrtić. Srećom, žena je bila sumnjičava i dete je zaklonila svojim telom, ali kada je on preko nje pokušao da zgrabi dete, žena je počela da viče da će pozvati policiju, nakon čega je napadač krenuo da beži. Međutim, samo nekoliko metara dalje naleteo je na drugu ženu koja je takođe vodila četvorogodišnju devojčicu i iskoristio je trenutak nepažnje da joj otme dete koje je držala za ručicu.