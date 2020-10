UŽASNA TRAGEDIJA - U sudaru autobusa i voza poginulo najmanje 17 ljudi, povređeno 30 (FOTO)

Turistički autobus sa 65 putnika prelazio je preko železničke pruge 80 kilometara istočno od Bangkoka, kada je na njega naleteo voz.

U sudaru je najmanje 17 ljudi poginulo a 30 je povređeno, izjavio je za tajlandsku televiziju okružni načelnik.

Local media reporting many are still trapped in the wreckage. pic.twitter.com/LKkWbfFZiv

"Padala je kiša, možda vozač autobusa nije video voz", rekao je.

Svi povređeni prebačeni su u dve bolnice. Policija je saopštila da istražuje slučaj.

At least 17 passengers were killed and more than dozen injured on Sunday when a bus collided with a train in Chachoengsao province, officials said. #BangkokPost #World https://t.co/TneHgwrLQT