DRAMA U LONDONU: Blokirani mostovi, evakuisana bolnica, policija na ulicama!

Svedoci sa lista mesta tvrde da je najmanje šest automobila okružilo je bolnicu, a medicinskim radnicima i pacijentima nije dozvoljenno da uđu u tu ustanovu.

Kako su organi reda objavili na društvenim mrežama, policija će izneti nove informacije čim se pojave.

⚠ Westminster Bridge is currently closed by the police - looks like there's a cordon near St Thomas’ hospital too [ro] pic.twitter.com/SsoMzuWMZL