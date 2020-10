Objavljen je snimak trenutka kad je francuska policija ubila napadača nakon što je tinejdžer obezglavio učitelja zbog pokazivanja karikature proroka Muhameda u razredu.

Napad se dogodio u petak popodne u predgrađu u Parizu, kad je osamnaestogodišnjak kuhinjskim nožem krenuo na 47-godišnjeg nastavnika Samuela P. vičući “Alahu akbar”.

Napadač, čiji identitet još nije zvanično ustanovljen, ubijen je jer nije hteo da ispusti svoje oružje i preda se. Zapretio je policiji koja je zapucala, a tinejdžer je kasnije umro od povreda, preneo je “Dejli mejl”.

Četvoro ljudi, uključujući jednog maloletnika, uhapšeno je zbog povezanosti sa napadom, a izvor AFP-a rekao je da su svi rođaci ubice. Na videu lokalnog stanovnika, snimljenog preko ograde dvorišta, vidi se kako policija dolazi pokušavajući da ga uhapsi, što je na kraju dovelo do njegovog ubistva.

Čuje se kako policija viče – verovatno na osumnjičenog i približava mu se sa pištoljima.

- Baci pištolj, lezi na tlo – čuje se kako mu govori policija.

U jednom trenutku policajac kaže da tinejdžer puca, ali dodaje nakon toga da koristi metke za vazdušnu pušku. Čuje se još buke dok se policija kreće uz put, skrivena drvećem, a nekoliko trenutaka kasnije čuju se meci i napadač je ubijen.

U nastavku pogledajte snimak. Upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć:

French police officers shot down chechen jihadi terrorist who beheaded an history Teacher in Paris suburb 👏

Too many warning ...



pic.twitter.com/kTHVBPfxUQ