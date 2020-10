Džasinda Ardern proglasila pobedu na izborima - OVO je postavila kao prvi cilj

Njoj će ovo biti drugi mandat zaredom.

"Novi Zeland je pokazao da je Laburistička partija najpopularnija u prethodnih 50 godina", rekla je Ardern svojim simpatizerima, prenosi Rojters.

Ona je u prvom obraćanju posle izbora rekla da glasovi koji su dati njoj i partiji neće biti uzaludni.

"Nemojte misliti da ćemo vašu podršku uzeti zdravo za gotovo. Mogu da vam obećam da ćemo biti partija koja radi u interesu svakog Novozelanđanina", dodala je ona.

"Tonight New Zealand has shown the Labour Party its greatest support in at least 50 years.



"For that, I only have two simple words: Thank you."



Labour leader Jacinda Ardern has arrived at the party HQ at Auckland's Town Hall. pic.twitter.com/ynzMg5XXBX