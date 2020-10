Dobijao pretnje, strahovao za svoj život - OVO je učitelj kojeg je OBEZGLAVIO TERORISTA u Parizu (FOTO)

Pati (47) je primao pretnje nakon što je pre desetak dana otvorio diskusiju oko karikatura na temu slobode govora i izražavanja. Njega je u predgrađu Pariza Konflan Sent Onoren ubio Abulah A. iz Čečenije.

Muslimanski roditelji su se razbesneli jer je Pati odlučio da prikaže karikature proroka Muhameda u razredu, nazivajući ga “siledžijom” u snimku koji je džamija delila nekoliko dana pre nego što je učitelj ubijen.

“Dejli mejl” navodi da je Pati pozvao muslimanske učenike da napuste učionicu pre nego što je pokazao karikature koje je pre pet godina objavio magazin “Šarli Ebdo”, što je dovelo do terorističkog napada u kojem je ubijeno 12 ljudi.

Otac jednog 13-godišnjeg učenika rekao je da je Pati pozvao muslimanske učenike da izađu kako ne bi nikoga uvredio karikaturama, međutim jedan učenik je zaostao i kasnije preneo roditeljima šta je video. Roditelji su podneli žalbu i održali sastanak s Patijem i školskim zvaničnicima.

Brahim Čnina, čija je ćerka bila na času, rekao je da je Pati “siledžija” na snimku objavljenom na “Tviteru”, tražeći od zajednice da se žali na njegovo ponašanje.

- Pre nego što je pokazao slike Pati je zatražio od muslimanske dece da napuste razred jer ima nešto šokantno da pokaže. Koja je poruka koju je on želeo da pošalje toj deci? Zašto se učitelj istorije ovako ponaša pred 13-godišnjacima? – upitao je Čnina.

Because he taught students freedom of expression and they wanted to make them free citizens regardless of their religion, Samuel Paty, a history teacher was beheaded in France. Today, we are all #SamuelPaty #Libertedexpression pic.twitter.com/c6TqH3xUDF