Rođen u Moskvi, sestra mu je bila POVEZANA SA DŽIHADISTIMA: Ko je TINEJDŽER UBICA koji je obezglavio nastavnika u Parizu

Govoreći na konferenciji za novinare, tužilac je potvrdio izveštaje da je počinilac, za koga policija kaže da je bio 18-godišnjak čečenskog porekla, rođen u Moskvi.

- Neutralizovana osoba Abdulah Abuezidovič A. rođen je 12. marta 2002. u Moskvi - rekao je tužilac.

Ruska ambasada u Francuskoj saopštila je da napadač nema nikakve veze sa Rusijom, jer se njegova porodica preselila u Pariz 2008. godine, gde od tada živi.

Prema Rikardovim rečima, počinilac je prišao učenicima u blizini škole u ​​kojoj se napad kasnije dogodio i zatražio od njih da mu pokažu gde se nalazi njegova žrtva.

Nakon što je ubio profesora i odrubio mu glavu, napadač je na Tviteru objavio fotografiju svoje žrtve, rekao je tužilac. Objavu je pratila poruka u kojoj priznaje da je odgovoran za ubistvo.

Rikard je potvrdio da je devet osoba privedeno u okviru istrage napada u petak.

Ne laissez aucune indécence vous induire en erreur

Samuel #Paty est une victime de la haine islamiste.

Et de plus, selon tous les témoignages, il était un enseignant sérieux, compétent et apprécié.



Ceux qui essayent d’ajouter de pseudos explications, veulent justifier l’abject pic.twitter.com/rWf76BgFwL