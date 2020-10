UŽAS NA PARKINGU RESTORANA - U pucnjavi ranjeno četvoro dece i troje odraslih

U saopštenju policije se navodi da je jednogodišnje dete u kritičnom stanju, dok se za ostalih šestoro ranjenih procenjuje da nisu životno ugroženi.

Policija za sad nema osumnjičene za ovu pucnjavu niti je poznat motiv, ali očevici tvrde da je nasilju prethodila oštra svađa jednog para na parkingu ispred restorana brze hrane.

At least seven people, including children, were injured in an apparent drive-by shooting Friday night in Mesa, Arizona, authorities said. https://t.co/OCe4anEK9m