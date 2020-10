VELIKA TRAGEDIJA Mladi fudbaler (18) poginuo u sukobima u Nagorno-Karabahu

View this post on Instagram

Ցավալի լուր😔 Արցախա-ադրբեջանական սահմանին ընթացող թեժ մարտերում հերոսաբար զոհվել է «Լոկոմոտիվ» ՖԱ-ի ֆուտբոլիստ Էրիկ Սարյանը։ «Լոկոմոտիվ» ֆուտբոլային ակումբը կիսում է ծանր վիշտն ու իր զորակցությունը հայտնում Էրիկ Սարյանի ընտանիքին և հարազատներին ։🙏🙏🙏 #Հաղթելուենք