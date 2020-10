Muškarac, u 20-im godinama i navodno član pokreta "Crni životi su važni", popeo se na kulu Čikago Tramp oko 17.30 i visio sa užeta u nedelju uveče i tamo bio satima dok je policija pokušava da ga nagovori da siđe.

Policija je saopštila da je muškarac pretio da će izvršiti samoubistvo ukoliko ne razgovara sa Donaldom Trampom. Na video snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama, vidi se muškarav kako visi na narandžastom konopcu, tvrdi da je član pokreta i da ima poruku za Trampa.

JUST IN: Police say man dangling off Trump Tower Chicago demanding to speak with Trump https://t.co/4Li8Odutyh pic.twitter.com/zIQ5qgcvl0