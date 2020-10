FRANCUSKA POLICIJA POKRENULA SERIJU RACIJA - Zbog ODSECANJA GLAVE PROFESORU u pritvoru i četiri učenika (FOTO)

Ministar unutrašnjih poslova Žeral Darmanen obećao je da neće biti "minuta predaha za neprijatelje Republike", nakon što su desetine hiljada ljudi učestvovale u nedelju na skupovima širom zemlje u čast učitelja istorije Samijela Patija i odbrane slobode izražavanja.

U pritvoru se nalazi 15 osoba, prema pravosudnim izvorima, uključujući četiri učenika koji su možda pomogli ubici da identifikuje učitelja i za to primili novac.

Među pritvorenima su četiri člana porodice ubice, kao i poznati islamistički radikal i otac jednog od Patijevih učenika koji je pokrenuo onlajn kampanju protiv učitelja.

Darmanen je optužio dvojicu muškaraca da su izdali "fatvu" protiv Patija, prenose francuski mediji.

Izvori u ministarstvu unutrašnjih poslova rekli su da je danas izvršeno ukupno 40 racija širom Francuske, uglavnom oko Pariza, a planira se 20 dnevno ubuduće.

Darmanen je rekao da će vlada takođe pojačati pritisak na nevladine organizacije koje se sumnjiče za veze sa islamističkim grupacijama, uključujući Kolektiv antiislamofobije, grupu koja tvrdi da nadgleda napade na muslimane u Francuskoj.

Pati, 47, napadnut je na putu kući iz srednje škole u kojoj je predavao u mestu Konflan-Sent-Onorin, 40 kilometara severozapadno od Pariza.

Samuel Paty Wiki - Samuel Paty Biography

The French teacher who cut off the head of a suspected Islamist terrorist yesterday for showing classroom cartoons that deceived the Prophet Muhammad is today determined to be Samuel Paty. https://t.co/tmQBwZOflX pic.twitter.com/REXRlcoTlt