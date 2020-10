RAZBIJEN LANAC PEDOFILIJE - Pronađeni STRAVIČNI SNIMCI SILOVANJA, spaseno 16 dece, uhapšeno 44 muškaraca (FOTO)

Muškarci od 19 do 57 godina u svakoj državi i na svakoj teritoriji, osim u Severnoj teritoriji, navodno su delili materijal o seksualnom zlostavljanju dece koristići kompaniju za onlajn čuvanje podataka, prenosi Daily mail.

Uhapšeni su na osnovu 350 optužbi.

Šestoro dece spaseno je sa farme u Viktoriji, još šestoro u Južnoj Australiji, dvoje u Kvinslendu, jedno u Novom Južnom Velsu i jedno u Australijskoj prestoničkoj teritoriji.

A massive police operation has busted an international pedophile ring sharing some of the most extreme child abuse material produced, resulting in charges against 44 Australian men and the rescue of 16 children.https://t.co/b7cY9TiNSP