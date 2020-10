DETALJ KOJI "BODE OČI" - Svi pričaju haljini Melanije Tramp, ali i o njenom ponašanju prema suprugu (FOTO+VIDEO)

Ona se zajedno sa suprugom pojavila u Tenesiju gde se održala treća, poslednja debata Trampa i njegovog protivkandidata demoktrate Džo Bajdena.

Gospođa Tramp privikla je pažnju u crnoj haljini, a tokom debate nosila je crnu zaštitnu masku.

Prošle nedelje je objavljeno da je negativna na korona virus, ali se ipak nije pojavila na predizbornom skupu svog supruga održanom pre dva dana jer je, naveo je njen tim, osećala posledice virusa.

Melania Trump appears to pull her hand away from Donald Trump's as they leave the presidential debate pic.twitter.com/PrBghAR44e

Na debati je došlo i do sad već prepoznatljivog scenarija, gde je svoju ruku izvukla iz suprugovih.



LOL, in this video Joe Biden tries to wave to Trump, but Trump doesn't even acknowledge it and then Melania rips her hand away from Donald Trump. pic.twitter.com/KxsoNfzKzY