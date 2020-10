TRAMP GLASAO NA IZBORIMA I ODMAH SE POHVALIO NA TVITERU: Američka ekonomija je odlična i spremna da obori novi rekord!

"Upravo sam glasao i velika mi je čast", napisao je Tramp na svom Tviter nalogu.

"Američka ekonomija je odlična i spremna da obori novi rekord, najbolji do sada (Ponovo)! Bajden će sve uništiti svojim masovnim povećanjima poreza. Ne dozvolimo da se to dogodi", naveo je Tramp na Tviteru samo nekoliko minuta pre objave da je glasao.

Predsednički izbori u SAD biće održani 3. novembra, ali veliki broj Amerikanaca koristi zakonsku mogućnosr da glasa znatno ranije.

Our Economy is doing great, and is ready to set new records - best ever (Again!). Biden will destroy everything with his massive Tax Increases. Don’t let it happen!!!