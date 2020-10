MASAKR U AFRICI: Teroristi upali u školu u Kamerunu i UBILI PETORO DECE! (UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE)

Naoružani napadači napali su danas školu u gradu Kumba na jugozapadu Kameruna i ubili pet, a ranili najmanje devetoro dece.

Policijski zvaničnici su za napad optužili secesionističke pobunjenike koji zahtevaju otcepljenje zapadnog dela Kameruna u kojem se govori engleski jezik.

“Napad se dogodio oko podneva. Videli su decu u školi i na njih su otvoril vatru”, izjavio je gradski rukovodilac u intevjuu za Rojters.

Pobunjenici, koji traže otcepljenje dela zapadnog Kameruna, uveli su policijski čas i naredili zatvaranje škola kako bi uzdrmali vladu predsednika Pol Bija, tvrdeću da marginalizuje manjinu koja se služi engleskim u korist većine koja govori francuskim jezikom.

Warning!!! Shocking Video



Kumba school shooting leaves atleast five school kids dead.



The incident took place this Saturday at the Mother Francisca International Bilingual Academy. It is a primary and secondary institution in Fiango, Kumba, a restive town of SWR in Cameroon. pic.twitter.com/1G0Dz5Ccyo