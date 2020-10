LEKCIJA ODANOSTI: Zaboravili su psa na pumpi 60 km od kuće! Posle 26 dana se pojavio iscrpljen, pun ožiljaka na kućnom pragu! (FOTO)

Pas Dou Dou, star sedam i po godina, ostavljen je slučajno na pumpi, a porodica je tek posle nekoliko sati primetila da ga nema u automobilu, preneo je Dejli mejl.

Dou Dou je mesec dana pokušavao da dođe do vlasnika, koji je ostao bez nade da će ikada više videti svog psa.

Kada se vratio kući, ljubimac je bio potpuno iscrpljen i prašnjav.

Loyal dog Dou Dou walks 37 miles in 26 days to find home after 'its owner left it in service station by accident' https://t.co/JLdozEOHXQ