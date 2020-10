PIVO, PRŽENA PILETINA I GAZIRANI SOKOVI? Vi ste Džozefov glasač! Bizaran kviz Njujork tajmsa otkriva da li ste za Trampa ili Bajdena! (FOTO)

Novine su tražile od čitaoca da fotografije iz frižidera usklade sa pristalicama predsednika Donalda Trampa i demokratskog protivkandidata Džozefa Bajdena.

Na osnovu stotina fotografija iz kviza nameće se zaključak (pun predrasuda):

Trampove pristalice imaju frižidere pune piva, gaziranih sokova, pržane piletine, bokale slatkog čaja, margarina...

S druge strane Bajdena podržavaju ljudi koji imaju Brita filtere za vodu, kiflice i skupo organsko mleko (kravlje ili od soje).

It's easy to guess who someone with a “MAGA” hat or Biden-Harris tote voted for. But Cool Whip or loose eggs?



We wondered if it was possible to identify Trump and Biden voters based on what's in their refrigerators.



Take our quiz to see how you do 👇 https://t.co/dfqx7YpjWF