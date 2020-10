SUDAR BRODOVA - Uhapšen kapetan broda koji je izazvao nesreću kod Pireja

Prema navodima obalske straže, kapetan teretnog broda "Maersk Launseston" uhapšen je zbog navodnog kršenja grčkog krivičnog zakonika i Međunarodnih propisa za sprečavanje sudara na moru, prenosi AP.

Tužilac u Pireju prethodno je izdao nalog za hapšenje kapetana teretnog broda "Maersk Launseston", pod sumnjom da je nepažnjom izazvao udes u kojem je uništen minopolagač "Kalisto" i prekršio međunarodna pravila o izbegavanju sudara.

The minesweeper HS "Kallisto" (M 63) of the #Greek Navy almost parted with the container ship Maersk at 07:30 today near the Greek port of Piraeus. Without a stern, it is quietly towed to the place of analysis of the navigation incident.#Greece pic.twitter.com/HusuAsORqN