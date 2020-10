TERORISTIČKI NAPAD U NICI - Dvema žrtvama ODRUBLJENE GLAVE! Napadač upucan (FOTO+VIDEO)

Napadač je dvema žrtvama odrubio glavu, poput jezivog ubistva nastavnika u Parizu.

Kako prenosi Figaro, telo jedne žene je pronađeno u katedrali Nort Dam. Druga je preminula na ulici jer je pokušala da se skloni u obližnji kafić. Još jedan muškarac je ubijen. Policija je upucala teroristu i on se trenutno nalazi u pritvoru. Napadač je nakon hapšenja vikao "Alahu akbar".

Od javnosti je zatraženo da izbegava to područje dok naoružana policija sprovodi veliku bezbednosnu operaciju.

Gradonačelnik Nice Kristijan Estrosi potvrdio je da je navodni počinilac priveden i zahvalio policiji na brzom odgovoru.

- Na licu mesta sam sa policijom... Potvrđujem da sve sugeriše na teroristički napad kod bazilike - rekao je on.

BREAKING - Knife stabbing attack at Notre-Dame church in Nice. One dead and several injured. pic.twitter.com/EOoQGL2yHG