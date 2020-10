DVA NAPADA TERORISTA U FRANCUSKOJ ZA NEKOLIKO SATI! U Nici ubica ODRUBIO GLAVU dvema osobama, u Avinjonu nožem nasrnuo na policiju (VIDEO)

Napadač je dvema žrtvama - muškarci i ženi odrubio glavu, navodi "Dejli mejl, pozivajući se na lokalne medije.

Napad je započeo oko 9 sati ujutro, prema lokalnim izveštajima, pre nego što je policija preplavila područje, gde je pucala i uhapsila napadača.

Prema rečima gradonačelnika Kristijana Estrosija, napadač je vikao iznova i iznova "Alahu akbar", dok ga je policija privodila.

BREAKING - Mayor of Nice: "The terrorist shouted Allah-u-Akbar at the time of the attack," then beheaded a person inside the church of Notre-Damme in Nice. 2 more dead.pic.twitter.com/2VGf29Ateo