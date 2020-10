"FRANCUSKA JE NAPADNUTA!" Makron u Nici nakon terorističkog napada poručio: Mobilišemo VOJSKU i jačamo zaštitu škola i crkava (VIDEO)

Pred novinarima je rekao da je Francuska napadnuta zbog njenih "vrednosti i sloboda i želje da ne popusti pred terorizmom", prenosi "Rojters".

- Francuska je pod napadom islamističkog terorizma, ali se neće odreći svojih vrednosti. Jasnoo i glasno kažem svima: Nećemo se predati. Jutros smo odlučili da pojačamo budnost širom Francuske kako bismo se prilagodili terorističkoj pretnji. Odlučio sam da će naši vojnici biti mobilisani u narednim satima - rekao je on.

Najavio je da će se na ulicama Francuske naći još hiljade vojnika.

Kako je najavio "sutra će biti održan Savet odbrane na kojem će biti preduzete nove mere", piše "L' Figaro".

Među njima će biti pojačanje obezbeđenja u školama i crkvama.

