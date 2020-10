UBICA IZ NICE PRVO JE BORAVIO U ITALIJI - Poznat identitet teroriste koji je izvršio masakr u Francuskoj

On je došao iz Tunisa sa ostalim migrantima i on je registrovan na ostrvu.

Ne zna se kako je stigao ilegalno u Francusku, italijanske tajne službe rekonstruišu sva njegova naknadna kretanja od Barija pa na dalje kao i način kako je napustio Centar za smeštaj.

Terrorist Attack Inside Nice's Catholic Basilica. Suspect is Brahim A, 21-year-old Tunisian, who arrived in France several weeks ago. Among the fatal victims is a 79-year-old woman, nearly decapitated by the knife wielding Muslim migrant. https://t.co/tyUpyv8OAM via @powerlineUS