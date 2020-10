SNAŽAN ZEMLJOTRES OD 7 RIHTERA POTRESAO GRČKU! Treslo se od Atine do Istanbula. Višespratnice padale kao da su od karata, preti cunami (FOTO+VIDEO)

Potres magnitude 7.0 pogodio je okolinu grčkog otoka Samos, kao i Dodekanez, javlja EMSC.

Nakon prvog potresa, usledila su još tri sa maginutdama 4,1, 4,2 i 4,8.

Lokalni mediji javljaju o šteti na objektima i putevima, dok prema izveštajima iz Turske nekoliko zgrada u obalnom gradu Izmiru se urušilo zbog potresa.

Turska služba za katastrofe i vanredne situacije objavila je da je zemljotres imao snagu 6,6 stepeni, a Američki geološki institut izmerio je sedam stepeni oko 12.50 časova.

Small tsunami has been observed on the coastline following the #earthquake in #Izmir in Turkey. pic.twitter.com/ZJ8kXyyuOl