"LJUDI PLAČU, VRIŠTE, PANIČE, SVE JE KAO APOKALIPSA!" Ispovest Marine koja se našla u PAKLU ZEMLJOTRESA u Izmiru (FOTO)

Navikli smo na zemljotrese, ali ovo je bio jedan od najgorih koje sam ikada osetila - ovako počinje priču Marina Gul koja već sedam godina živi u Izmiru u Turskoj, odakle joj je suprug.

Ona je za hrvatski Indeks prepričala dramu koja se dogodila danas i to samo nekoliko sati nakon snažnog zemljotresa dok je još bila napolju sa decom u papučama u kojima je izletela iz stana.

U vreme potresa bila je u svom stanu u prizemlju. Marina i njeno dvoje dece od tri i pet godina su u tom momentu ručali. Prema njenim rečima, navikli su već na zemljotrese i nije bilo panike kada su ostetili podrhtavanje tla, ali...

Deca su se uspaničila

- Ovoga puta je bilo drugačije. Zemljotres je trajao dugo. Kad se nađete u toj situaciji, to izgleda kao večnost. Deca su se uspaničila. Svi su se trudili da što pre izađu na ulicu - rekla je.

Kako je naviknuta na manje potrese, znala je da mora čekati da sve prestane. Zemljotres je, kaže, bio toliko jak da je bilo nemoguće kretati se. Objašnjava da je bilo kao na brodu koji je na otvorenom moru tokom oluje. Njen sin se veoma uplašio, a decu je okupila nasred sobe gde je procenila da je u tom trenutku najsigurnija.

Kada je zemljotres prestao, izašli su na ulice na kojima je bilo već mnogo ljudi. U početku su sve komunikacije bili zagušene. Nastala je panika.

