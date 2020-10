NOVI NAPAD U FRANCUSKOJ! UPUCAN PRAVOSLAVNI SVEŠTENIK ISPRED CRKVE U LIONU! Napadač je u bekstvu! (VIDEO)

Svešteniki je pogođen u stomak dva puta dok je zatvarao crkvu i pomoć mu je pružena na licu mesta zbog rana opasnih po život, prenosi Rojters.

BREAKING - Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway. pic.twitter.com/zBhYOzRNst

Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je upozorenje na svom Tviter nalogu da je u Lionu došlo do incidenta i da su snage bezbednosti na mestu događaja.

Incident se dogodio dva dana nakon što je u Nici napadač koji je vikao "Alahu Akbar!" (Bog je najveći) odrubio je glavu ženi i ubio još dvoje ljudi u crkvi, a dve nedelje pošto je nastavniku koji je na času pokazivao karikature proroka Muhameda u predgrađu Pariza odsekao glavu 18-godišnji Čečen.

#BREAKING : Priest shot and killed inside Greek Orthodox Church in Lyon, France. Suspect is on the run. pic.twitter.com/2kCoxp2Ka2

Zvaničnici su upozorili da bi se mogli dogoditi i drugi napadi islamističkih militanata. Predsednik Emanuel Makron rasporedio je hiljade vojnika kao zaštitu mestima poput bogomolja i škola.

🔴🇫🇷#Alert #Lyon - A few minutes ago, an Orthodox priest was shot as he was closing the doors of his church.



🙏His vital prognosis is engaged.

His aggressor is on the run. pic.twitter.com/yblRtid1PM