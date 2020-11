HOROR U KABULU! Teroristi upali na univerzitet i otvorili vatru, najmanje 20 studenata poginulo, 15 ranjeno! (VIDEO)

U izveštaju katarske televizije navode se izjave očevidaca koji kažu da se najpre začula eksplozija u univerzitetskom krugu, a onda se pojavila grupa naoružanih napadača koji su otvorili vatru kod Pravnog fakulteta gde se održavalo svečano otvaranje sajma knjiga kojem su prisustvovali i gosti iz Irana.

U izveštajima se navodi da su avganistanske specijalne snage odmah raspoređene, a stotine ljudi evakuisane iz zone napada.

U razmeni vatre je likvidiran jedan od napadača, a avganistanska agencija Hama Pres navodi da su još trojica napadača provalila u univerzitetsko zdanje.

Svi nastradali u ovom terorističkom napadu bili su studenti Univerziteta u Kabulu.

Kabul Shooting: Terrorist attacks #Afghanistan this time its Kabul University, reports of students being killed, injured and taken hostage. Taliban denies involvement



9 killed, 12 inured in #KabulUniversity attack, reports Afghan media.#KabulUniversityAttack pic.twitter.com/EWeFf2VKLp