TERORISTIČKI NAPAD U BEČU: Zvanično - ubijene dve osobe, 15 povređeno! UPOZORENJE GRAĐANIMA DA NE IZLAZE IZ KUĆA(FOTO+VIDEO)

Tokom napada u Beču ubijen je jedan prolaznik, kao i jedan napadač, a ima I više povređenih, rekao je večeras portparol policije Harald Seres.

Seres je kazao da je policija uspela da ubije jednog osumnjičenog za oružani napad u centru Beča, a kod njega je nađena "duga cev".

Preneo je da je bilo šest mesta na kojima se pucalo u blizini ulice u kojoj se nalazi bečka sinagoga.

Iz Udruženja bečkih bolnica saopšteno je da je u bolnice doveženo 15 povređenih, od kojih je sedam teško povređeno

- Nekoliko ljudi izvršilo je teroristički napad u Beču koji je rezultirao višestrukim žrtvama - rekao je novinarima austrijski ministar unutrašnjih poslova Karl Nehammer.

Nehamer je kazao da je napad u centru Beča još u toku, da policija pretpostavlja da ima više napadača i pozvao je građane da ostanu u svojim stanovima.

Za sada je najesno da li je meta bila sinagoga ili kancelarije jevrejske zajednice, koje se nalaze u blizini.

Kako prenosi Krone, jedan napadač se razneo jer je imao eksplozivni prsluk. Traga se za drugim osumnjičenima. Navodno, ispucano je najmanje 50 metaka.

U centru Beča večeras je došlo do pucnjave u blizini sinagoge na Švedenplacu, a prema informacijama austrijske policije poginulo je sedam osoba.

