KRVAVA NOĆ U BEČU! Potresne izjave sedoka pucnjave: Čuli smo pucnje, a onda su UGASILI SVETLA I ZAKLJUČALI VRATA RESTORANA

🔴 Terrore a #vienna Torna l'allarme terrorismo nel cuore dell'Europa. Pare non si tratti di pazzi esaltati ma di un vero e proprio attacco militare che dura da ore, in sei punti differenti della città. Morti e feriti anche tra gli agenti di polizia. Forse ostaggi. Un attentatore in fuga. Un altro si sarebbe fatto esplodere. Alla gente è chiesto di stare a casa. L'Occidente, il suo popolo, la sua cultura, sono ormai sotto attacco, è ormai evidente. L'Europa reagisca! Basta sangue e vittime innocenti! Ma cosa deve accadere ancora per svegliarvi??? Vicino con il cuore al popolo viennese e austriaco.