Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Csaba Krizsan/MTI via AP | |

AUSTRIJA SE "ZAKLJUČAVA"! Od danas na snazi policijski čas od 20 do 6 sati ujutro

Od danas je u Austriji, u sklopu novih mera za smanjenje širenja korona virusa, stupila na snagu uredba koja predviđa drugo "zaključavanje" uz, ovaj put, policijski čas od 20 do šest sati ujutro.

Nova mera predviđa ograničenje slobode kretanja od 20 časova do šest sati ujutro, sa ciljem sprečavanja zaražavanja na žurkama i tokom privatnih proslava.

Od danas od 20 časova moguće je izaći iz kuće samo ako postoji opasnost po život, ako treba da se pruži pomoć nekom licu, a u to spada i šetnja kućnih ljubimaca, to jest snabdevanja osnovnim namirnicama, zbog posla, ili zbog fizičkog i psihičkog oporavka, u šta se podrazumeva šetnja, trčanje, vožnja biciklom.

Što se privatnog prostora tiče zabranjene su žurke u garažama, baštama, a što se poseta tiče one su moguće samo do 20 časova, i to samo pripadnici jednog drugog domaćinstva.

To znači da je od sada, na mesec dana, moguće druženje samo sa pripadnicima jednog drugog domaćinstva. Na javnim mestima mora da se poštuje distanca od najmanje jednog metra prema osobama koje nisu iz istog domaćinstva.

Maske moraju da se nose u javnim zatvorenim prostorima, u javnom prevozu, ali i na stanicama. Kada je reč o taksi vozilima moguće ih je koristili ako u jednom redu sede samo dve osobe, a to pravilo važi i za auto-škole.

Gastronomija i hoteli moraju zatvoriti svoja vrata za goste, ali zato imaju mogućnost da, u naredne četiri nedelje, vrše isporuku hrane, uz ograničenje da je preuzimanje narudžbine u objektu moguće samo od šest ujutro do 20 časova, a dostava može da se obavlja i tokom policijskog časa. I hoteli moraju zatvoriti svoja vrata, uz izuzetak za poslovne putnike.

Takođe i kultura je pogođena novim merama te opera, pozorišta, bioskopi moraju pauzirati, te se otkazuju i sve manifestacije, od sajma, do proslava rođendana, svadbi i slično.

U crkvama su dozvoljene verske službe, ali važi obaveza nošenja maski, dok je uvedeno ograničenje broja osoba na sahranama na maksimalno 50 uz maske i distancu. Za razliku od proleća ovaj put radnje ostaju otvorene, ali važi pravilo da po mušteriji moraju imati na raspolaganju po 10 kvadratnih merata, uz nošenje maski i distance.

Na pijacama, bile one na otvorenom ili zatvorenom, važi obaveza nošenja maski. Tradicionalne božićne pijace, koje u novembru obično počinju sa radom, tokom važenja ove uredbe su zabranjene.

Na drugoj strani frizeri, maseri, kozmetičari mogu nastaviti da rade, ali zato moraju preduzeti mere za smanjenje rizika infekcije. Ssto se škola tiče one ostaju otvorene i to obdaništa, osnovne škole, dok se za decu od 10 do 14 godina uvodi obaveza nošenja maski, a starija deca uče od kuće, kao i studenti na fakultetima.

Austrijska vlada preporučila je i rad od kuće, a preduzeća koja to ne žele ili ne mogu, moraju obezbediti distancu između radnih mesta zaposlenih, a gde to nije moguće postoji obaveza nošenja maski.

Kada je reč o sportu dozvoljen je samo profesionalni sport, i to bez publike, dok amaterski sport mora da pauzira. Isto tako i skijanje se odlaže za bolja vremena, jer se zatvaraju žičare, ski liftovi i gondole.

Pored toga zatvoreni su bazeni, saune, fitnes centri. Što se staračkih domova tiče stanari mogu imati samo jednu osobu svaka dva dana kao u poseti, ali to moraju biti dve različite osobe.

Posetioci moraju imati I negativan test, a ako to nemaju onda moraju nositi posebne zaštitne maske.