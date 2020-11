DAN D - Ko god da pobedi NA IZBORIMA U SAD to će za Srbiju imati i DOBRE I LOŠE STRANE: Tramp daje širi prostor manevru Beograda, a Bajden bi nas približio Evropi

Američki predsednički izbori su bitni za čitav svet, pa tako i Srbiju, naročito u pogledu rešavanja kosovskog pitanja i evrointegracija. Čemu Srbija može da se nada na ovim izborima i da li će se nešto bitno promeniti u politici Vašingtona prema Beogradu narednih godina, pitali smo naše i strane stručnjake.

Čini se da su za vreme američkog predsednika Donalda Trampa, odnosi Beograda i Vašingtona bar na neko vreme izašli iz senke ratova na Balkanu i bombardovanja Jugoslavije. Predsednik SAD sa svojom politikom “Amerika na prvom mestu” nije se mnogo mešao u svetske sukobe i konflikte, ali jeste u odnose Srbije i Kosova.

S druge strane imamo Džoa Bajdena, koji nije ostao u lepom sećanju za Srbe, ali koji ima mnogo više političkog iskustva i koji bi obnovio odnose sa Evropskom unijom i verovatno zajedno sa njom radio na rešavanju problema na Balkanu.

Tramp je za stanovnike Srbije svakako jedan od popularnijih predsednika SAD. Međutim, pitanje je da li će Tramp nastaviti da se interesuje za Srbiju i Balkan i ako osvoji novi mandat.

Danijel Server, profesor sa Univerziteta Džons Hopkins smatra da je Trampovo interesovanje bilo jednokratno.- Jedini razlozi zbog kojih je obraćao pažnju bili su pokušaj da postigne nešto za šta je mogao da kaže da niko drugi nije i da poboljša svoje šanse na izborima – rekao je on za “Blic”.

Međutim, profesorka međunarodnih i javnih poslova u Institutu Hariman na Univerzitetu Kolumbija Tanja Domi misli da će se Tramp, ako pobedi i dalje baviti Srbijom i Kosovom.

- S obzirom na vreme uloženo u sporazum Srbije i Kosova, bilo bi logično zaključiti da će uslediti nastavak. To zavisi i od napora Srbije i Kosova da ispune obaveze sporazuma, ali i od toga koliko je prisutna dobra namera – kaže profesorka Domi.

Čija je pobeda bolja za Srbiju

Da li bi Tramp ili Bajden bio bolji za Srbiju, ipak nije lako proceniti. Prema rečima Nevena Cvetićanina, predsednika Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka, Srbiju i Donald Tramp i njegov rival Džo Bajden Srbiju ne gledaju odvojeno od Balkana.

- Mi smo u čitavoj toj igri jedan mali pešadinac. Nas posmatraju kroz prizmu regiona, dakle Zapadnog Balkana, gde se opet razlikuju ideje Trampa i Bajdena. Tramp je skloniji ka bilateralnim dogovorima između naroda regiona, dok Bajden posmatra ovaj region u tradicionalnoj paradigmi koja je bila prisutna od 90-ih i još ranije. On prati tu politiku da region treba da bude stabilan bez promene granica, kako to Amerikanci sami doživljavaju. U tom kontekstu možemo reći da Tramp ostavlja prostora za neka nova, kreativna rešenja – rekao je Cvetićanin.

Analitičar Boško Jakšić smatra da i kod jednog i kod drugog ima stvari koje odgovaraju Srbiji, ali i onih koje joj smetaju.

- I republikanac i demokrata su uvereni da se rešenje kosovskog konflikta nalazi u međusobnom priznavanju Srbije i Kosova, s tim što Tramp ostavlja nešto širi prostor manevra Beograda, dok se očekuje da Bajden sačuva svoj izrazito proalbanski stav. Bajden znači više pritisaka na Beograd, Tramp manje. Trampova pobeda podrazumeva, barem za dogledno vreme, nastavak sukoba sa Evropskom unijom, Rusijom, Kinom, Turskom. Beograd bi ostao na raspeću i morao bi da pokuša da jako pažljivo poravnava štete. Bajden kaže da namerava da normalizuje odnose sa prekoatlantskim saveznicima, što bi bila dobra vest za saradnju Beograda i Brisela, i Berlina posebno – rekao je Jakšić.

Kako će se razvijati odnosi Beograda i Vašingtona

Odnosi Srbije i SAD, izgledaju bolje otkako je Tramp na vlasti. Da li će se to promeniti?

- Činjenica je da odnosi Srbije i Amerike sa vašingtonskim sporazumom idu uzlaznom linijom. Trampova administracija pokušava da prestroji odnose sa regionom i Srbijom od onoga što je bilo 90-ih godina i tu se oslobodio određeni manevarski prostor. Biće veoma interesantno posmatrati nastavak tog procesa u odnosu na to ko će da pobedi. Odnosi se neće nužno pogoršati ako Bajden pobedi. Možemo samo reći da će više koštati, budući da je Bajden pragmatičan političar i da imamo čitav proces lobiranja, koji se u Americi čak smatra legitimnim. Ako pobedi Bajden vratićemo se na manir politike gde ostvarujete uticaj unutar administracije određenim ulaganjima i lobiranjem. Tako se samo vraćamo na izvorna podešavanja, što ne mora da bude katastrofa ukoliko Srbija želi da uloži i novca i uticaja da, recimo, pretekne kosovske Albance koji su prethodnih decenija dosta uložili u to – kaže Cvetićanin.

Server je ukazao na uticaj Bajdena na evrointegracije Srbije.

- Bajden nije bio neprijateljski raspoložen prema Srbiji. Zapravo se zalagao da Srbija dobije kandidaturu za EU ​​i pre nego što je većina ostalih u Vašingtonu to smatrala pametnim. Ali on snažno podržava suverenitet i teritorijalni integritet Kosova, kao i Bosne i Hercegovine. Oni u Beogradu koji se još nadaju stvaranju Velike Srbije neće biti zadovoljni Bajdenom – rekao je on.

I Jakšić smatra da su odnosi Srbije sa SAD bolji nego prethodnih decenija.

- Josip Broz Tito je 1950-ih svakako imao bolje odnose sa SAD od ovih sada. Ali, to ne umanjuje vrednost izlaska iz trodecenijskog perioda odnosa koji su bili zamrznuti ovde popularnim sloganom “Oni su nas bombardovali”. Povoljna percepcija Amerike je preko noći u Srbiji skočila sa 7 na više od 20 procenata. Prostor saradnje značajno je proširen posle 4. septembra, dana potpisivanja vašingtonskog sporazuma, ali cost-benefit analiza tek predstoji – naglašava on.

A da li će tako biti i ako pobedi Bajden?

- Ne zavisi samo od Bajdena. Delom zavisi i od srpskih vlasti. Ukoliko nastave da isključivo podsećaju na njegove antisrpske izjave, doprineće animozitetima. Ukoliko kod Bajdena insistiraju na “konstruktivnom” pristupu Beograda kako bilateralnoj saradnji tako i rešavanju kosovskog problema, odnosi bi mogli da budu povoljniji – kaže Jakšić.