Tramp: Napadi na nevine moraju da se zaustave

"Molimo se za građane Beča nakon još jednog gnusnog akta terorizma u Evropi. Ovi napadi zla protiv nevinih ljudi moraju da se zaustave. SAD je uz Austriju, Francusku i celu Evropu u borbi protiv terorista, uključujući radikalne islamske terorirste", napisao je Tramp.

Our prayers are with the people of Vienna after yet another vile act of terrorism in Europe. These evil attacks against innocent people must stop. The U.S. stands with Austria, France, and all of Europe in the fight against terrorists, including radical Islamic terrorists.