TRAMP I BAJDEN SE OGLASILI NA TVITERU U RAZMAKU OD 16 MINUTA - Poruke im se značajno razlikuju

Oba kandidata su se tano jutros obratila javnosti na Tviteru, a analitičari ističu koliko su njihove poruke dijametralno suprotne.

Poslali su ih u razmaku od 16 minuta, a dok se Bajden obraćao svima, TRamp je ostao veran svojim glasačima.

I’m running as a proud Democrat, but I will govern as an American president. I will work with Democrats and Republicans, and I’ll work as hard for those who don’t support me as for those who do. Because that’s the job of a president.

"Kandidujem se kao ponosni demokrata, ali ću vladati kao ameriki predsednik. Sarađivaću i sa demokratama i sa republikancima, radiću naporno i za one koji me ne podržavaju, kao i za svoje pristalice. Jer to je posao predsednika", poručio je Džo Bajden.

To all of our supporters: thank you from the bottom of my heart. You have been there from the beginning, and I will never let you down. Your hopes are my hopes, your dreams are my dreams, and your future is what I am fighting for every single day! https://t.co/gsFSghkmdM pic.twitter.com/fLek4keQ1t