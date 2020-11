(UŽIVO) AMERIKA BIRA PREDSEDNIKA - Prva dama SAD glasala na Floridi (FOTO+VIDEO)

Birališta širom Sjedinjenih Američkih Država su otvorena i u toku je glasanje za predsednika. Glasači se opredeljuju između aktuelnog predsednika rupublikanca Donalda Trampa (74) i demokratskog kandidata Džoa Bajdena (77).

Izbori, čiji ishod s nestrpljenjem iščekuje cela planeta, već su ušli u istoriju, jer je rekordnih više od 95 miliona Amerikanaca iskoristilo pravo da glasa ranije, lično ili poštom, što je oko 40 odsto upisanih u birački spisak.

18.00 - Melanija Tramp na glasanju u haljini od 4.000 evra

Prva dama SAD Melanija Tramp danas je u Palm Biču, na Floridi, glasala na predsedničkim izborima. Melanija se na biralištu u ovoj "kolebljivoj" državi pojavila u 9 ujutru po lokalnom vremenu, a nosila je haljinu brenda Guči sa uzorkom lanaca.

Haljina košta 4.000 evra, navodi Dejli Mejl. Kosu je skupila u punđu, a na licu je imala naočare za sunce.

pročitajte još NAJJAČI ADUT U KAMPANJI IZBACUJE SE U FOTO-FINIŠU: Tramp Junior objavio sliku mape gde je Kosovo deo Srbije

15:30 - Redovi u Njujorku zbog glasanja

Na snimku koji je nastao na Menhetnu, a koji je objavljen na Tviteru, vidi se kolona ljudi koja čeka u redu za glasanje.

Already a line around the block to vote at PS 87 in Manhattan shortly after polls open at 6a. pic.twitter.com/AsJMLaHZdh — Zack Fink (@ZackFinkNews) 03. новембар 2020.

15:20 - Upozorenje iz CDC-a

Pandemija virusa korona već je mnogo uticala na američke izbore, ali dok glasači hrle ka biralištima, mogla bi da utiče na glasove na drugačiji način.

Centar za kontrolu bolesti i prevenciju (CDC) upozorio je da bi dezinficijensi za ruke na bazi alkohola mogli da oštete papir na kom se glasa. Papir vlažan od dezinficijensa mogao bi da se iscepka i "zapuši" elektronske mašine za glasanje.

Zato iz CDC-a pozivaju sve koji rade na biračkim mestima da upozoravaju glasače da osuše ruke pre nego što uzmu papir.

15:15 - Tramp predviđa da će dobiti najmanje 306 elektorskih glasova

Predsednik Donald Tramp uključio se u emisiju "Fox & Friends" ovog jutra i rekao kako će osvojiti najmanje 306 elektorskih glasova. Da podsetimo, pobedniku je potrebno najmanje 270 tih glasova za pobedu.

Trump's giving an early morning #victory speech mentioning "supressed polls" which I can assume is code for "the xanax is kicking in" yikes, this is some level 10 slurring. #Election2020 pic.twitter.com/4yIvKEQruZ — Miss Cuffy, Unstable Genius🥃🔥 (@MissGFYCuffy) 03. новембар 2020.

- Mislim da imam veoma solidne šanse za pobedu - rekao je Tramp i odmah dodao kako "ne zna kakve su šanse".

Takođe je rekao da će proglasiti pobedu samo "ako pobeda postoji".

14:30 - Vlasnici radnji strahuju od nemira nakon izbora

Zbog protesta koji se očekuju nakon izbora 3. novembra, vlasnici prodavnica u Vašingtonu obezbeđuju izloge, strahujući od nereda u izbornoj noći.

Na fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama, vide se vlasnici kako postavljaju drvene ploče i zaštitu na izloge svojih prodavnica.

U međuvremenu, iz Bele kuće su saopštili da pripremaju novu ogradu koja će je obezbeđivati, a po kojoj niko neće moći da se penje, preneli su američki mediji.

14:00 - Na dan izbora Bajden posetio grob sina

Džo Bajden i njegova žena Džil na dan izbora posetili su grob sina Boa u Delaveru, koji je preminuo 2015. godine.

13:30 - Tramp je u Beloj kući, Bajden izbore prati u rodnom gradu

Još uvek aktuelni predsednik u svojoj će rezidenciji pratiti izbore i ugostiti potencijalno stotine ljudi. U tri dana održao je 14 izbornih skupova.

Bajden se vratio u Skratnon u Pensilvaniji gde će pratiti izbore. Tamo se rodio i proveo detinjstvo.

13:00 - Oglasio se i Trampov sin

Sin Donalda Trampa, Donald Junior oglasio se na svom Tviter nalogu napisavši da je današnja izborna bitka ona između "slobode" i "marksizma".

Vote like your freedoms depend on it... because they do! This election is Freedom vs Marxism. Choose wisely and vote Trump. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 03. новембар 2020.

- Glasajte kao da vaša sloboda od toga zavisi... jer zavisi! Ovi izbori se svode na Sloboda vs. Marksizam. Izaberite mudro i glasajte za Trampa - napisao je Donald Junior.

12:30 - Bajden osvojio svih pet glasova u malom naselju u Nju Hempširu

Bivši potpredsednik SAD Džo Bajden osvojio je svih pet glasova za predsednika u Diksvil Noču, malom naselju u saveznoj državi Nju Hempšir uz američko-kanadsku granicu.

Birališta je posle ponoći otvorio i susedni Milsfild, ali u njemu je Tramp osvojio više glasova od Bajdena, odnosno osvojio je 16, dok je Bajden osvojio pet glasova.

U Diksvil Noču glasalo se nekoliko minuta nakon ponoći, i to je prvo mesto u kojem su objavljeni rezultati glasača, brojani na dan izbora, prenose američki mediji.

Po tradiciji, svi glasači su se okupili u sobi za glasanje u odmaralištu Balsams kako bi tajno glasali nakon otvaranja birališta malo posle ponoći.

Kako se navodi, glasanje u ovom mestu je omiljeno za novinare i posmatrače željne bilo kakvih nagoveštaja kakav će tok glasanja biti.

Međutim, glasanje u ovom mestu nije uvek dobar pokazatelj ishoda izbora, jer je, primera radi, 2016. godine sve glasove osvojila tadašnja kandidatkinja Hilari Klinton, koja je pretrpela poraz na tadašnjim izborima.

11:30 - Otvorena birališta u pojedinim američkim državama

Prva američka država koja je otvorila biračka mesta je Vermont, gde su glašači mogli da se izjasne već u 5.00 po lokalnom vremenu (11 po našem), a nakon njih je glasanje otpočelo u Konektikatu, Virdžiniji, Njujorku i Nju Džersiju, gde su birališta otvorena u 6.00 sati, preneli su američki mediji.

To su države na istočnoj obali SAD, mada nisu svi ranoranioci, pošto se, primera radi, na Floridi (ista vremenska zona kao i navedene države) biračka mesta otvaraju od 7.00, neka i od 8.00.

Nešto kasnije, zbog različite vremenske zone, biračka mesta će biti otvorena i u državama centralnog dela SAD, a najkasnije na zapadu.

11:00 - Tramp poručio na Tviteru: "Glasaj, glasaj, glasaj"

Donald Tramp bio je veoma aktivan na Tviteru tokom cele izborne kampanje, a jutros je sa svojim pratiocima podelio snimak na kojem igra i poručio im je da glasaju.

10:00 - Bajden vodi u odnosu na Trampa

Prema anketi Rojtersa i Ipsosa sprovedenoj od 27. do 29. oktobra demokratski kandidat za predsednika SAD Džo Bajden vodi u odnosu na aktuelnog predsednika Donalda Trampa sa 51 prema 43 procenata.

Ali rezultat je još neizvestan u državama koje odlučuju o izborima putem elektorskog koledža, uključujući Arizonu, Floridu i Severnu Karolinu.

Očekuje se veliki broj Trampovih pristalica republikanaca lično glasa nakon što je on izrazio sumnju u glasanje putem pošte.