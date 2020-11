(UŽIVO) IZBORI U SAD - Trampov štab podneo zahtev da se prekine brojanje u Mičigenu i Pensilvaniji, BAJDEN UVEREN U POBEDU (FOTO+VIDEO)

Amerikanci odlučuju ko će naredne četiri godine provesti na čelu SAD. Glasači su birali između aktuelnog predsednika republikanca Donalda Trampa (74) i demokratskog kandidata Džoa Bajdena (77).

Izbori, čiji ishod s nestrpljenjem iščekuje cela planeta, već su ušli u istoriju, jer je rekordnih više od 95 miliona Amerikanaca iskoristilo pravo da glasa ranije, lično ili poštom, što je oko 40 odsto upisanih u birački spisak.

Izborni dan protiče u veoma napetoj atmosferi, jer se i dalje čekaju rezulati nekih od "kolebljivih država".

Više od 95 miliona Amerikanaca glasalo je do ponedeljka na predsedničkim izborima 2020. godine, prema podacima Univerziteta na Floridi, što je najveća izlaznost na ranim izborima u modernom dobu u SAD.

23:30 - CNN: Bajden pobeđuje ako osvoji Arizonu i Nevadu

Ako demokratski kandidat Džo Bajden zadrži vojdstvo u Nevadi i Arizoni, osiguraće 270 elektorskih glasova neophodnih za pobedu na predsedničkim izborima u SAD, javlja CNN. U tom slučaju, Bajden ne bi morao da osvoji glasove u Pensilvaniji.

U Arizoni je ostalo da se prebroji još nešto više od 600.000 glasačkih listića.

Bajden vodi i u Nevadi gde se rezultati očekuju sutra. Prema projekcijama CNN, Bajden je već osvojio 253 elektorska glasa, a republikanski kandidat Donald Tramp 214.

23:00 - Trampov sin proglasio pobedu u Pensilvaniji

Erik Tramp, sin republikanskog kandidata Donalda Trampa proglasio je na Tviteru pobedu u Pensilvaniji. "Pobedili smo u PensilvanijI", naveo je on na Tviteru.

Ubrzo potom Tviter je ovu objavu označio neprikladnom, jer nije reč o zvaničnim rezultatima.

22:50 - Trampov pravni tim šalje Rudija Đulijanija u Pensilvaniju

Trampov advokat Rudi Đulijani saopštio je da je krenuo u Pensilvaniju sa pravnim timom kako bi osporio izborne rezultate u toj državi koja se smatra važnom za ishod izbora u SAD.

On je na Tviteru naveo da je u Filadelfiji došlo do "masovnih prevara" tvrdeći da demokrate pokušavaju da "ukradu" predsedničke izbore 2020. godine i da republikanci to neće dozvoliti, prenosi Indipendent.

Dodao je da je Tramp na osnovu 75 odsto prebrojanih glasova u prednosti za 550.000 glasova.

Kampanja Donalda Trampa najavila je prethodno pravni postupak pred Vrhovnim sudom zbog netransparentnosti prilikom prebrojavanja glasova u Pensilvaniji.

Time se otvara mogućnost za privremeno zaustavljanje prebrojavanja glasova u toj državi koja nosi 20 elektorskih glasova.

22:25 - Bajden: Uveren sam da smo POBEDILI!

Uvreni smo da smo pobedili - rekao je upravo kandidat demokrata na predsedničkim izborima u SAD Džo Bajden.

- Broj naših glasova će se povećavati. Na putu smo da osvojimo istorijski broj glasova, više od 70 miliona glasova - rekao je on u svom obraćanju naciji dok se glasovi sa najnapetijih izbora u SAD i dalje zbrajaju.

22:00 - Trenutni ukupni rezultat elektorskih glasova: Bajden - 248, Tramp - 214

Kako su objavili CNN, a potom i AP, Bajden je osvojio još jednu važnu državu, a to je Viskonsin i sada ima 248 elektora (za pobedu potrebno 270). Ova država nosi 10 elektorskih glasova, a 2016. godine ju je osvojio Donald Tramp

Za Trampa je sada ključan Mičigen u kome Bajden ima prednost 49,7 naspram 48,8!

21:45 - Tramp proglašava pobedu u Pensilvaniji, drugi se ne slažu

Trampov Izborni štab proglasio je pobedu u Pensilvaniji iako se još broji oko milion glasova i nema zvanične potvrde o pobedniku u ovoj saveznoj državi.

We have won Pennsylvania! — Eric Trump (@EricTrump) 04. новембар 2020.

Na Tviteru se oglasio i predsednikov sin Erik Tramp: "Dobili smo Pensilvaniju!".

Stručnjaci kažu da Bajdenu nije potrebna Pensilvanija za pobedu.

21:15 - Tramp traži obustavu prebrojavanja glasova u Pensilvaniji

Kampanja Donalda Trampa najavila je pravni postupak pred Vrhovnim sudom zbog netransparentnosti prilikom prebrojavanja glasova u Pensilvaniji, prenosi AP. Time se otvara mogućnost za privremeno zaustavljanje prebrojavanja glasova u toj državi koja nosi 20 elektorskih glasova. Tramp je slično najavio i za Mičigen i Viskonsin.

20:30 - Bajden poziva pristalice da doniraju novac za pravnu bitku

Demokratski kandidat na predsedničkim izborima u SAD Džo Bajden pozvao je danas pristalice da daju finansijski doprinos akciji njegove kampanje za zaštitu izbora u slučaju moguće pravne bitke.

"Da bismo osigurali da se svaki glas prebroji pokrećemo najveću akciju za zaštitu izbora. Zato što Donald Tramp neće odrediti ishod ovih izbora, već građani Amerike", naveo je Bajden na Tviteru.

Kandidatkinja za potpredsednicu SAD Kamala Haris takođe je na Tviteru pozvala pristalice da doniraju novac, prenosi CNN.

"Tramp je sinoć zapretio da će ići na sud da spreči prebrojavanje svih glasova, ali naša kampanja je spremna da uzvrati. Naš rad bi mogao da traje nedeljama i treba nam vaša pomoć. Možete li da donirate pet dolara za Bajdenov fond za borbu?", napisala je ona.

Ishod američkih predsedničkih izbora još je neizvestan, a prebrojavanje glasova i dalje traje.

20:00 - Projekcija CNN-a: Bajden pobedio u Viskonsinu

Prema današnjim projekcijama CNN-a, demokratski kandidat Džon Bajden pobedio je u saveznoj državi Viskonsin, koja donosi 10 elektorskih glasova. Bajden je, kako navodi CNN, osvojio 49,4 odsto glasova, a Tramp 48,8 procenata.

Izborni štab predsednika Donalda Trampa odmah će zatražiti ponovno brojanje glasova u Viskonsinu, iako rezultati predsedničkih izbora u toj državi tek treba da budu zvanično proglašeni. Na prethodnim izborima u Viskonsinu pobedio je Tramp.

19: 30 - Guverner Pensilvanije: Možda ni danas nećemo znati rezultate

Brojanje glasova je još u toku u Pensilvaniji, a guverner Tom Volf kaže da se broji oko tri miliona glasačkih listića, što toliko može odložiti rezultat da, kako navodi, "možda ni danas nećemo znati rezultate", prenosi CNN.

Ova država, koja nosi 20 elektorskih glasova, jedna je od presudnih za put bilo kog predsedničkog kandidata do 270 elektorskih glasova, koji donose pobedu na izborima.

Pensilvanija je jedna od devet država u kojima CNN još nije predvideo pobednika.

"Najvažnije je da imamo tačne rezultate, čak i ako to traje malo duže nego što smo navikli", rekao je Volf na konferenciji za novinare u sredu.

"Preko 200 godina podržavali smo i jačali našu posvećenost osnovnoj pravičnosti i pravnom postupku. Potpuno verujem da ćemo i mi slično dočekati ovaj trenutak i učiniću sve što je u mojoj moći da rezultati budu pošteni i da se svaki glas prebroji", rekao je guverner. Uverava da građani Pensilvanije "mogu imati poverenja u ishod ovih izbora".

19:00 - Trampov štab podneo zahtev da se prekine brojanje u Mičigenu

Izborni štab predsednika SAD Donalda Trampa podneo je danas zahtev da se u Mičigenu zaustavi brojanje glasačkih listića na predsedničkim izborima.

"Danas smo podneli zahtev pred sudom u Mičigenu da zaustavimo brojanje dok nam se ne odobri pristup", navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

"Zahtevamo i da se pregledaju oni glasački listići koji su otvoreni i prebrojani dok nismo imali pristup", navodi se u saopštenju kampanje Trampa, prenosi Rojters.

Pobeda u Mičigenu nosi 16 elektorskih glasova. Za izbor predsednika SAD potrebno je ukupno najmanje 270 elektorskih glasova.

18: 35 - Tramp će tražiti ponovno prebrojavanje glasova!

Izborni štab predsednika Donalda Trampa odmah će zatražiti ponovno brojanje glasova u Viskonsinu, iako rezultati predsedničkih izbora u državi tek treba da budu zvanično proglašeni.

"Bilo je izveštaja o nepravilnostima u nekoliko okruga Viskonsina koje izazivaju ozbiljne sumnje u valjanost rezultata", rekao je menadžer kampanje Bil Stepijen, ne navodeći detalje o izveštajima.

18:15 - Tramp ponovo tvitovao: Svuda pronalaze glasove za Bajdena

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je izrazio sumnju u regularnost prebrojavanja glasova na predsedničkim izborima.

"Veoma se trude da prednost od 500.000 glasova u Pensilvaniji nestane, što je pre moguće. Kao i u Mičigenu i drugim državama", napisao je Tramp na Tviteru.

U prethodnom postu on je naveo da "pronalaze glasove za Bajdena svuda - u Pensilvaniji, Viskonsinu i Mičigenu".

18:00 - Nezvanični rezultati izbora u Mičigenu do kraja dana

Mičigen, ključna država koja će pomoći da se utvrdi ko je pobednik na američkim predsedničkim izborima, i dalje prebrojava "desetine hiljada" glasačkih listića.

Očekuje se da će se do kraja dana doći do nezvaničnog broja, rekla je novinarima državna sekretarka te države Džoslin Benson, prenosi Rojters.

17:30 - Svi glasovi posle pauze otišli Bajdenu, Tramp: O čemu je reč?

Američki predsednik Donald Tramp retvitovao je fotografiju na kojoj se vidi da je njegov demokratski protvikandidat Džo Bajden, nakon pauze u brojanju glasova u Mičigenu, dobio 100 odsto novopristiglih glasova i ocenio da je to dovoljan razlog za odlazak na sud.

WHAT IS THIS ALL ABOUT? https://t.co/6487pYLZnL — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 04. новембар 2020.

"O čemu se ovde radi? Ovo je dovoljan razlog za odlazak na sud. Nijedna iskrena osoba ne može ovo da pogleda i da kaže da je to normalno i da nije zabrinjavajuće", piše u Trampovoj objavi koju je Tviter u međuvremenu izbrisao, navodeći da je sporan.

Na fotografiji se može videti da je na osnovu 4.261.878 prebrojanih glasova, Tramp osvojio 2.200.902, a nakon što je prebrojano još 138.339 glasova, njegov rezultat je ostao isti, a svi glasovi otišli su Bajdenu.

17:00 - Trampov štab: Ako se prebroje svi legalni glasovi, pobeđujemo

Izborni štab američkog predsednika i republikanskog kandidata Donalda Trampa saopštio je danas da će zakonskim putem nastojati da se obezbedi prebrojavanje legalnih, a ne nelegalnih glasova, i da očekuje da će pobediti, dok glasanje u ključnim državama i dalje traje.

"Ako izbrojimo sve legalne glasačke listiće, mi pobeđujemo, predsednik pobeđuje", rekao je Bil Stepien novinarima tokom konferencijskog poziva, prenosi Rojters.

16:30 - Bajdenov štab tvrdi: Već pobedio u Viskonsinu

Menadžer Bajdenovog izbornog štaba izjavio je da veruje da je demokratski kandidat na putu da pobedi na izborima i tvrdi da je već pobedio u Viskonsinu. On je rekao da će Bajden do kraja dana imati preko 270 elektorskih glasova, koliko je potrebno za pobedu, kao i da bi pobedio kada bi se sada prestalo sa brojanjem glasova, prenosi Rojters.

Prema Bajdenovom štabu, on će odneti pobedu u Viskonsinu, Mičigenu i Pensilvaniji ubedljivije nego republikanski kandidat i aktuelni predsednik 2016. godine. Menadžer štaba takođe je rekao i da očekuje da Bajden uzme većinu glasova u Nevadi.

Prema njegovim rečima, očekuje se da će brojanje rezultata u Mičigenu i DŽordžiji biti gotovo danas, a u Nevadi i Mičigenu do sutra. Dodaje se da bi glasovi iz Severne Karoline mogli da se čekaju i nekoliko dana.

16:15 - Tramp se oglasio nakon preokreta u dve ključne države

Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da mu je čudno kako je došlo do preokreta u rezultatima predsedničkih izbora u državama gde su demokrate na vlasti, a u kojima je bio u vođstvu.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 04. новембар 2020.

Sinoć sam vodio, vrlo ubedljivo, u mnogim ključnim državama koje kontrolišu demokrate. Onda je prednost, jedna po jedna, počela magično da nestaje u iznenadnim odlaganjima. Vrlo čudno, a "anketari" su to potpuno i istorijski pogrešno shvatili", napisao je Tramp na Tviteru.

15:40 - Bajden vodi u Mičigenu i Viskonsinu, Tramp u Pensilvaniji

Predsednički kandidat demokrata Džo Bajden preuzeo je vođstvo u državama Mičigen i Viskonsin, a republikanac, aktuelni predsednik Donald Tramp, vodi u Pensilvaniji, javlja danas CNN.

Izbori za predsednika Sjedinjenih Američkih Država pokazali su se neizvesnijim nego što je očekivano, a tri države, Viskonsin, Mičigen i Pensilvanija, mogle bi da budu ključne u odluci da li će pobednik izbora biti Tramp ili Bajden. Nakon što je prebrojana većina glasova u Viskonsinu i Milvokiju, Bajden je u blagoj prednosti, ali je još rano za procenu konačnih rzultata.

CNN prenosi da je najneizvesnije u devet saveznih država gde se još ne naslućuje kome će pripasti glasovi elektora. Reč je o Aljasci, Arizoni, Džordžiji, Mičigenu, Mejnu, Nevadi, Severnoj Karolini, Pensilvaniji i Viskonsinu.

Prema izveštajima medija, Bajden je do sada osvojio 224, a Tramp 213 elektorskih glasova. Za pobedu na izborima neophodno je osvojiti 270 od 538 elektorskih glasova.

Četiri države - Pensilvanija, Viskonsin, Mičigen i Džordžija - ostavile su na desetine hiljada glasova po strani, čime su usporili trku za Belu kuću, prenosi CNN.

Izborna komisija u pojedinim državama je rešila da prekine brojanje i nastavi rad u sredu, odnosno, od 16.00 po srednjoevropskom vremenu vremenu.

Neki okruzi u Pensilvaniji čak nisu ni počeli da razvrstavaju glasove koji su stigli poštom, pa će to učiniti kasnije u toku dana.

Poštari su imali mnogo posla, jer je veliki broj ljudi glasao poštom, plašeći se koronavirusa i veruje se da će većina tih glasova pripasti Džou Bajdenu.

15:20 - Šta se događa u Pensilvaniji?

Državni tužilac Pensilvanije izjavio je da se i dalje radi na prebrojavanju glasova.

- Radi se neprekidno da se obrade svi podaci. Videli ste šta se dogodilo u Mičigenu, neću da komentarišem, ali mislim da ćete slično nešto videti i u Pensilvaniji i da ćemo imati jasniju sliku gde to ide - rekao je tužilac.

15:07 - Zaplaveo se i Mičigen

Bajden preuzeo vođstvo i u Mičigenu

14.31 - Prebrojano 99 odsto glasova u Viskonsinu, Bajden u blagoj prednosti

Na osnovu 99 odsto prebrojanih glasova u američkoj saveznoj državi Viskonsin demokratski kandidat na predsedničkim izborima Džo Bajden u blagom je vođstvu od oko 20.000 glasova nad aktuelnim predsednikom Donaldom Trampom, javlja BBC.

Uprkos blagoj prednosti Bajdena, rezultat je suviše tesan da bi moglo da se predvidi ko će pobediti u toj držav.Tramp je u Viskonsinu 2016. godine pobedio Hilari Klinton sa manje od 30.000 glasova prednosti, što je bilo veliko iznenađenje.

Viskonsin je jedna od "kolebljivih" država, pa bi mogla da bude ključna za odluku o pobedniku izbora.

08:45 - Bajden prvi demokrata koji je slavio u Arizoni za 72 godine

Demokratski kandidat Džo Bajden pobedio je na izborima u državama Mejn i Arizona, objavila je američka izborna komisija, a njegova pobeda u Arizoni prvi je trijumf nekog demokratskog kandidata u prethodne 72 godine.

Bajdenova pobeda u Arizoni za mnoge nije iznenađenje, a trijumf mu je doneo 11 elektorskih glasova.

On se tokom kampanje fokusirao posebno na Arizonu, što mu je donelo rezultat.

08:13 - Kandidat u trci za predsendičke izbore Donald Tramp osvaja i Montanu, javlja CNN.

Kako prenose mediji 54.9 odsto je osvojio Tramp osvojio u Montani, a Bajden 54.9 odsto glasova.

07:28 - Stigli rezultati iz Teksasa - Tramp odneo pobedu!

Tramp je osvojio većinu glasova u državi Teksas, koja mu je donela 38 elektorskih glasova. Na osnovu prebrojanih 81 odsto glasova, aktuelni predsednik je osvojio 5,6 miliona glasova, odnosno više od 52 odsto glasova, dok je demokarata Džo Bajden uzeo 4,9 miliona glasova, odnosno, 46,3 odsto glasova, javio je AP.

07:17 - Tramp se oglasio nakon Bajdena

Tram se oglasio na Tviteru odmah nakon obraćanja demokratskog predsedničkog kandidata Džoa Bajdena, koji je rekao da veruje da je na putu da pobedi na izborima.

Kandidat republikanaca i aktuelni predsednik SAD predviđa da će da pobedi na predsedničkim izborima i optužuje demokrate da su pokušali da pokradu izbore.

"Čekamo svaki glas" Bajden se obraća pristalicama: - Izbori nisu završeni dok se ne izbroji svaki glas... Budite strpljivi. Dobro se osećamo, sigurni smo da ćemo dobiti Arizonu - rekao je Džo Bajden u obraćanju pristalicama u Delaveru. Bajden je kao uspeh u zbornoj trci sa Trampom označio pobedu u Arizoni koja je bila republikanska država. On je pozvao pristalice na strpljenje naglasivši da treba sačekati rezultate prebrojavanja glasova u Pensilveniji, Mičigenu i Viskonsinu koje će odlučiti izbore. Prema njegovim rečima veliki značaj ima rano glasanje na koje su demokjrate pozvale svoje glasače. U ovim državama je za sada neizvestan rezultata. Pre izbornog dana u ranom glasanju više od sto miliona birača glasalo je na ovim predsedničkim izborima.

06:13 - Bajden ima 213, a Tramp 136 elektorskih glasova

Get some sleep, everybody.



We had a smooth Election Day. The votes have been cast. Your local elections officials are working to count the ballots.



As we have said for months: this election will be over when all the eligible votes are counted. Stay calm. — Josh Shapiro (@JoshShapiroPA) 04. новембар 2020.

05:40 - Situacija u ključnim državama gde je prebrojano više od 50 odsto glasova:

Teksas (38 elektora): Tramp 51,5, Bajden 47, 2 (prebrojano 74 odsto glasova)

Florida (29): Tramp 51,3, Bajden 47,8 (prebrojano 98 odsto glasova)

Ohajo (18): Tramp 53,2, Bajden 45,4 odsto (prebrojano 92 odsto glasova)

Džordžija (16): Tramp 54,4, Bajden 44,4 odsto (prebrojano 66 odsto)

Severna Karolina (15): Tramp 50,1, Bajden 48,7 (prebrojano 94 odsto)

Arizona (11): Tramp 45,1, Bajden 53,6 (prebrojano 73 odsto)

05: 30 - Demokrate većina u Kongresu

Većina u Predstavničkom domu američkog Kongresa najverovatnije će ostati u rukama demokrata, predviđa NBC News na osnovu rezultata izbora.

05:25 - Tramp osvaja Ohajo?!

Na osnovu 80 odsto prebrojanih glasova republikanski kandidat za predsednika SAD Donald Tramp pobediće u Ohaju.

05:07 - Države sa Zapadne obale drastično menjaju preliminarni rezultat u elektorima, sada je 209-112 za Bajdena!

This is the map rn.... all west coast going to Biden as predicted - but even with 55 college votes in California... its all about the swing states (in grey) #Elections2020 pic.twitter.com/SwDt9jmU7d — Lara Keay (@LaraKeay) 04. новембар 2020.

04:50 - Gde se sve lome koplja!

Rezultati i dalje pristižu, a žestoka borba vodi se za Floridu, Džordžiju i Ohajo. Neizvesno je i u Arizoni, Koloradu, Teksasu, Viskonsinu, Mičigenu i Pensilvaniji. Minesota i Ajova su isto "bojno polje".

04:19 - Tramp povećava vođstvo Ohaju i Severnoj Karolini

Tramp, posle preokreta, povećava vođstvo u Ohaju i u Severnoj Karolini!

Ohio Presidential Election Results and Maps 2020 https://t.co/RPPW4tSoSg — Andy Keech (@KeechA13) 04. новембар 2020.

04:25 - Bajden vodi u Montani!

04:19 - Tramp preokreće situaciju u svoju korist u još jednoj ključnoj državi, u ovom trenutku vodi u Pensilvaniji!

04:00 - Blumberg je preneo da kladionice sada navode Trampa kao favorita za pobedu na američkim izborima!

03:36 - Tramp u zamahu

Njujork tajms prenosi da je prema projekcijama Tramp osvojio i Severnu i Južnu Dakotu, Nebrasku i Vajoming. Bajden je dobio Novi Meksiko.

03:32 - Bajdenu Njujork

Prema procenama, Bajden će osvojiti Njujork i 29 elektorskih glasova.

03:14 - Tramp 94, Bajden 119 elektora!

Trenutni odnos u elektorima, prema preliminarnim rezultatima je Tramp 92, Bajden 119.

Tramp je osvojio 21,3 miliona glasova, Bajden 20,3 miliona.

Electoral votes so far:



Biden 119

Trump 94



270 to win — US Politics Polls (@USPoliticsPoll) 04. новембар 2020.

03:10 - Zatvorena su birališta u Arizoni, Koloradu, Kanzasu, Luizijani, Minesoti, Nebraski, Novom Meksiku, Njujorku, Severnoj i Južnoj Dakoti, Teksasu, Viskonsinu i Vajomingu.

Ovih 13 država daju 150 elektora

02:58 - Odnos u elektorskim glasovima, trenutni rezultat: Donald Tramp 72, Džo Bajden 85 elektora prema preliminarnim rezultatima.

Za pobedu je potrebno 270 elektorskih glasova.

Electoral vote update as of 6:56 pm: pic.twitter.com/rxZd6WwXOk — KSL NewsRadio (@kslnewsradio) 04. новембар 2020.

02:40 - Ko je šta do sada osvojio

Tramp je osvojio Zapadnu Virdžiniju, Tenesi, Alabamu, Misisipi, Oklahomu, Arkanzas, Kentaki i Indijanu.

Bajdenu Ilinois, Merilend, Konetikat, Nju Džerzi, ali i Masačusets, Mejn, Vermont i Delaver.

02:28 - Sud u Nevadi naložio da 22 izborna mesta budu otvorena sat duže

Sud u Nevadi odlučio da 22 izborna mesta budu otvorena sat duže, na osnovu žalbe Trampovog štaba zbog kašnjenja u njihovom otvaranju.

02:25 - Bajden vodi u Ohaju, Tramp ubedljivo gubi u Pensilvaniji

Situacija je i dalje veoma neizavesna jer su građani pojedinih država tradicionalno naklonjenih republikancima poput Teksasa i Kanzasa dali neverovatno veliki broj glasova Bajdenu.

02:17 - Tramp ponovo vodi u Floridi! Iznenađenje u Teksasu?

Jako neizvesna situacija, po poslednjim informacijama Tramp vodi sa 49,7 odsto glasova, dok Bajden ima 49,5 odsto glasova.

Na osnovu 16 odsto obrađenih glasova Bajden ima 53,5 odsto glasova, dok Tramp ima 45,2 odsto glasova, što je za sada veliko iznenađenje.

02:11 - Bajden vodi u Teksasu, pokazuju rezultati nakon prebrojavanja 10 odsto glasova.

Bajden ima 59 odsto glasova, aktuelni predsednik Tramp 40 odsto. Pobeda Bajdena u Teksasu mogla bi Trampu da oduzme velike šanse za reizbor.

02:00 - Ključna bitka za Ohajo, Bajden u ovom trenutku vodi!

01:37 - Bajden osvojio Vermont

Prema projekcijama Njujork tajmsa Džo Bajden je pobedio u Vermontu, što je i bilo očekivano. Ta država nosi 3 elektorska glasa.

01:26 - Napeto ispred Bele kuće, okuplja se sve veći broj građana.

01:20 - Prvi nezvanični rezultati: Izjadnečena trka Trampa i Bajdena

Prema prvim nezvaničnim rezultatima, aktuelni predsednik Donald Tramp vodi na predsedničkim izborima u Nju Hempširu (četiri elekotrska glasa), Kentakiju (osam), Indijani (11) i Floridi (29).

Njegov demokratski protivkandidat Džozef Bajden vodi u Virdžinini (13) i Vermontu (tri).

01:11 - Trampova kampanja tvrdi da je istorijska izlaznost GOP-a na Floridi istorijska

00:15 - Tramp se oglasio na Tviteru - Dobro stojimo u čitavoj zemlji!

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 03. новембар 2020.

00:14 - Izašli prvi rezultati

Kako prenosi CNN, u prvim okruzima u Indijani i Kentakiju koji su prijavili rezultate, ubedljivo vodi Tramp.

U ovim mestima, inače, Tramp je još ubedljivije pobedio 2016. pa je ovakav rezultat i bio očekivan.

00:12 - Jedna osoba uhapšena u blizni Bele kuće!

U izbornoj noći jedna osoba je uhapšena u Vašingtonu u blizini Bele kuće.

BREAKING: MPD Officers have made at least 1 arrest at BLM plaza for refusing to vacate the area so an illegally parked vehicle can be moved. pic.twitter.com/7cdYjxpJuS — James Klüg (@realJamesKlug) 03. новембар 2020.

00:00 - Zatvorena prva birališta

Zatvorena su prva birališta u Kentakiju i Indijani. Očekuju se prvi rezultati.

23:46 - Tramp: Pobediti je lako, izgubiti nikada nije

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da veruje da će pobediti, ali je priznao da bi mogao i da izgubi.

"Mislim da ćemo imati izvanrednu noć, ali ovo su politika i izbori, i nikada ne znate", rekao je Tramp u sedištu svoje kampanje u Arlingtonu u Virdžiniji, prenosi Glas Amerike.

Takođe je dodao da njegova kampanja daje dobre rezultate u državama kao što su Florida, Arizona i Teksas i naglasio važnost pobede u Pensilvaniji.

"Pobediti je lako. Izgubiti nikada nije lako. Barem, ne za mene", poručio je Tramp.

23:44 - Izlazne ankete: Korona i ekonomija glavna pitanja

Epidemija korona virusa i ekonomija, najvažnija su pitanja za više od polovine američkih birača na današnjim predsedničkim izborima u SAD, pokazuje izlazna anketa na izborima firme Edison, javlja Rojters.Kako se navodi, dvoje od 10 birača na prvo mesto po važnosti stavlja epidemiju korona virusa prilikom izbora novog predsednika. Ekonomiju na prvo mesto prilikom izbora stavlja 30 odsto Amerikanaca. Edison, koji, kako navodi Rojters, prikuplja podatke izlazne podatke sa birališta i najnovije izborne rezultate za Nacionalni izborni medijski pul, takođe navodi da 40 odsto građana SAD smatra da se zemlja nije dobro suočila sa epidemijom korona virusa.

23:38 - Glasači probijaju rekorde na Floridi

Prema NBC Njuzu, u najnastanjenijem delu Floride, Majami - Dejdu, glasači su već oborili rekord po izlaznosti. Na prošlim izborima je izlaznost bila nešto manja od milion glasača, a sada je već prebacila cifru od 1,2 miliona glasova.

23:10 - U Mičigenu više od 12.500 novih birača registrovano na dan izbora

U Mičigenu je do 14.30 sati (po lokalnom vremenu) registrovano 12.530 novih birača. Ovo su prvi predsednički izbori u Mičigenu koji su dozvolili registraciju birača na dan izbora, nakon inicijative iz 2018. godine.

22:51 - Šta Tramp namerava da uradi ako ipak pobedi?

Iako u ovom trenutku ankete govore u prilog pobede Džozefa Bajdena (statističari na platform "FiveThirtyEight" Trampu daju šanse od 11 odsto), mogućnost da Donald Tramp dobije još jedan mandat i dalje su realne. Mnogi kritičari američkog predsednika, ali i stručnjaci i bivši saradnici, smatraju da bi u tom slučaju naneo nepopravljivu štetu – ne samo svojoj zemlji, već i celom svetu.

- Savezi sa SAD bi se verovatno raspali, globalna privreda bi propala, a demokratija i ljudska prava ubrzano bi počeli da nazaduju - pisao je stručnjak za spoljnu politiku Tomas Rajt iz trusta mozgova "Brookings Institutuion" krajem septembra u magazinu "Atlantik".

22:34 - Lažne informacije na Instagramu: "Glasanje je sutra"

Neki korisnici Instagrama navodno su videli natpise na ovoj društvenoj mreži na kojima pogrešno piše da se izbori održavaju sutra.

Instagramov tim za komunikacije objasnio je da obaveštenje "glasanje je sutra" koje su videli neki korisnici uklonjeno u ponedeljak uveče, ali je ostalo u keš memoriji nekih korisnika koji su restartovali aplikacijiu pre utorka, prenosi "Gardijan".

Od danas bi korisnici trebalo da na vrhu fida vide poruku: "Poslednji dan za glasanje"

22:08 - FBi istražuje sumnjive poruke

Guvernerka Mičigena, Grečen Vitmer danas je na Tviteru saopštila da građanima stižu bizarne poruke da ne moraju da glasaju. Poruke preko automatskih poziva, a prema pisanju američkih medija istražuje ih FBI.

22:01 - Uskoro se završava glasanje

Kroz dva sata bi trebalo da budu zatvorena prva biračka mesta. Glasanje se prvo završava u Indijani i Kentaki.

21:50 - Vozila Nacionalne garde na ulicama

Koliko je atmosfera u Americi napeta, pokazuje i video snimak na kojem se vide vozila Nacionalne garde patroliraju ulicama.Brojni objekti su zabarikadirani jer se očekuju nemiri, a Bela kuća je opasana visokom ogradom.

21:44 - Tramp se ponovo oglasio na Tviteru: Izađi i glasaj!

Tramp se još jednom oglasio na Tviteru i ponovio svoj apel glasačima da se odluče za njega. Podsetio je i ovaj put na rekordni ekonomski rast zbeležen tokom njegovog prvog mandata.

Get out & VOTE! Under my Administration, our ECONOMY is growing at the fastest rate EVER at 33.1%. Next year will be the GREATEST ECONOMIC YEAR in American History!



Find your polling place below. https://t.co/OODmll3Snt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 03. новембар 2020.

21:30 - Pošte moraju hitno da dostave sve listiće

Savezni sudija je naredio da pošte moraju da provere svoje prostorije u kojima se nalaze glasački listići i da ih odmah dostave na brojanje. Naredba se odnosi na Pensilvaniju, Floridu i Arizonu.

21:23 - Bajden u Filadelfiji: Ujediniću Ameriku

Bajden se obratio pristalicama u Filadelfiji i poručio im da Ameriku neće deliti na "crvenu i plavu".

- Ujediniću Ameriku - rekao je demokratski kandidar i dodao da će Pensilvanija glasati onako kako glasa Filadelfija.

Huge crowd gathered on a Philadelphia street chanting “Joe! Joe!” As Biden arrives pic.twitter.com/lVXK9bIm1c — Alexandra Jaffe (@ajjaffe) 03. новембар 2020.

Bajden je rekao i da očekuje da će ove godine glasati "više ljudi nego ikada u američkoj istoriji", odnosno više od 150 miliona ljudi. Prema njegovim rečima, veliki broj glasača čine Amerikanci uzrasta od 18 do 30 godina i da je čak 54 odsto glasača čine žene.

20:55 - Bajdenova kampanja samouverena

Na brifingu održanom na dan izbora tim Bajdenove kampanje pokazao je samouverenost u pobedu.

- Kampanja ostaje dosledna svojoj poruci da će pobednik biti poznat večeras. Sigurni smo u svoj put do pobede i jasno vidimo ono što će uslediti nakon toga - poručila je menadžerka kampanje Džen O'Mali Dilon.

20:30- 102 miliona Amerikanaca glasalo pre Izbornog dana

Na ranom glasanju za predsedničke izbore u SAD glasalo je skoro 102 miliona Amerikanaca, što je 48 odsto upisanih birača, odnosno 73 odsto ukupno izašlih birača na prethodnim izborima 2016. godine, prenosi AP.

Šta treba da znamo o izborima u SAD? *Pravo glasa ima oko 240 miliona Amerikanaca *Do podne je više od 99 miliona Amerikanaca (više od 40% biračkog tela) već glasalo *Sistem glasanja zasniva se na elektorskim glasovima i nije menjan od 1804. godine *Poslednja istraživanja daju osetnu prednost Bajdenu (252 elektorskih glasova) u odnosu na Trampa (125 elektorskih glasova) *210 elektorskih glasova i dalje je neizvesno, a pobedniku je potrebno najmanje 270 *Ključna "kolebljiva" država po svemu sudeći biće Pensilvanija, gde su oba kandidata održala završne mitinge pred izbornu noć *Ohajo od 1964. nepogrešivo bira predsednika *Ovo su najskuplji izbori u istoriji SAD, oba kandidata potrošila su ukupno 14 milijardi dolara za kampanju *I jedan i drugi kandidat upozorili su na moguću neregularnost izbora, zbog čega se očekuje dosta kontroverzi i optužbi, a mogući su i nemiri

19:30 - REZULTATI PRVIH ANKETA

Objavljene su najnovije ankete po kojima Bajden vodi za 8,4 posto, što je gotovo duplo više od prednosti koju je imala Hillary 2016.

19:00 - Tramp stiže u izborni štab u Arlingtonu

18:20 - Gradovi se spremaju za haos: Radnje zabarikidirane, ulice pune ekstremista

Veče uoči predsedničkih izbora u SAD, na izloge prodavnica u najpoznatjim trgovačkim četvrtima Njujorka stavljane su daske, zbog kontroverzne trke za mesto predsednika. Razlog za zabrinutost su učestale pretnje na internetu, ali i niz incidenata proteklih dana: pristalice Donalda Trampa blokirale su saobraćaj na autoputevima u Njujorku i Nju Džersiju, a policija je primenila biber sprej na mitingu u Severnoj Karolini.

18:04 - U najmanje četiri države oboren rekord iz 2016.

Na Havajima, gde su građani prvi put glasali putem i-mejla, 484.000 glasača je već glasalo, što je više nego 2016. godine kada ih je bilo 429.000.

S druge strane, u Teksasu je na rano glasanje uživo izašlo 8,7 miliona, koliko je glasalo ukupno na poslednjim američkim izborima.Od jutros, najmanje četiri države - Teksas, Havaji, Vašington i Montana - već je premašilo izlaznost iz 2016. godine, javlja Asošijeted pres.

17:57 - Glasali Bil i Hilari KlintonBivši američki predsednik Bil Klinton glasao je sa svojom suprugom Hilari koja je bila Trampova protivkandidatkinja na izborima 2016. godine.

- Upravo glasala. Dobar osećaj - poručila je Hilari.

17:47 - Policija nadgleda ekstremističke grupe"USA Tudej" izveštava da usred pojačanog straha od nasilja oko izbora, policija i stručnjaci nadgledaju ekstremističke grupe.

17:30 - Žurka u Beloj kući sa 250 zvanica

Broj ljudi koji će večeras pratiti izbore u Beloj kući smanjen je na 250, javlja CNN.Izvor ovog američkog medija kaže da će sve zvanice morati da urade brzi test na korona virus, a potom dobiti "korona narukvicu" (na kojoj je naznačeno da nije pozitivan na kovid). Ranije je javljeno da na ovoj žurci treba da bude oko 400 zvanica.

17:20 - Ograda oko Bele kuće

Zvaničnici kažu da za sada nema opasnosti, ali je ograda ispred Bele kuće ipak podignuta iz predostrožnosti, javlja CNN.

Ograđeno je ukupno oko 12 hektara prostora oko Bele kuće, kao i park Lafajet u kojem su pre nekoliko meseci organizovani protesti zbog ubistva Afroamerikanca Džordža Flojda.

16.40 - Melanija Tramp na glasanju u haljini od 4.000 evra

Prva dama SAD Melanija Tramp danas je u Palm Biču, na Floridi, glasala na predsedničkim izborima. Melanija se na biralištu u ovoj "kolebljivoj" državi pojavila u 9 ujutru po lokalnom vremenu, a nosila je haljinu brenda Guči sa uzorkom lanaca.

Haljina košta 4.000 evra, navodi Dejli Mejl. Kosu je skupila u punđu, a na licu je imala naočare za sunce.

pročitajte još NAJJAČI ADUT U KAMPANJI IZBACUJE SE U FOTO-FINIŠU: Tramp Junior objavio sliku mape gde je Kosovo deo Srbije

15:30 - Redovi u Njujorku zbog glasanja

Na snimku koji je nastao na Menhetnu, a koji je objavljen na Tviteru, vidi se kolona ljudi koja čeka u redu za glasanje.

Already a line around the block to vote at PS 87 in Manhattan shortly after polls open at 6a. pic.twitter.com/AsJMLaHZdh — Zack Fink (@ZackFinkNews) 03. новембар 2020.

15:20 - Upozorenje iz CDC-a

Pandemija virusa korona već je mnogo uticala na američke izbore, ali dok glasači hrle ka biralištima, mogla bi da utiče na glasove na drugačiji način.

Centar za kontrolu bolesti i prevenciju (CDC) upozorio je da bi dezinficijensi za ruke na bazi alkohola mogli da oštete papir na kom se glasa. Papir vlažan od dezinficijensa mogao bi da se iscepka i "zapuši" elektronske mašine za glasanje.

Zato iz CDC-a pozivaju sve koji rade na biračkim mestima da upozoravaju glasače da osuše ruke pre nego što uzmu papir.

15:15 - Tramp predviđa da će dobiti najmanje 306 elektorskih glasova

Predsednik Donald Tramp uključio se u emisiju "Fox & Friends" ovog jutra i rekao kako će osvojiti najmanje 306 elektorskih glasova. Da podsetimo, pobedniku je potrebno najmanje 270 tih glasova za pobedu.

Trump's giving an early morning #victory speech mentioning "supressed polls" which I can assume is code for "the xanax is kicking in" yikes, this is some level 10 slurring. #Election2020 pic.twitter.com/4yIvKEQruZ — Miss Cuffy, Unstable Genius🥃🔥 (@MissGFYCuffy) 03. новембар 2020.

- Mislim da imam veoma solidne šanse za pobedu - rekao je Tramp i odmah dodao kako "ne zna kakve su šanse".

Takođe je rekao da će proglasiti pobedu samo "ako pobeda postoji".

14:30 - Vlasnici radnji strahuju od nemira nakon izbora

Zbog protesta koji se očekuju nakon izbora 3. novembra, vlasnici prodavnica u Vašingtonu obezbeđuju izloge, strahujući od nereda u izbornoj noći.

Na fotografijama koje su se pojavile na društvenim mrežama, vide se vlasnici kako postavljaju drvene ploče i zaštitu na izloge svojih prodavnica.

U međuvremenu, iz Bele kuće su saopštili da pripremaju novu ogradu koja će je obezbeđivati, a po kojoj niko neće moći da se penje, preneli su američki mediji.

14:00 - Na dan izbora Bajden posetio grob sina

Džo Bajden i njegova žena Džil na dan izbora posetili su grob sina Boa u Delaveru, koji je preminuo 2015. godine.

13:30 - Tramp je u Beloj kući, Bajden izbore prati u rodnom gradu

Još uvek aktuelni predsednik u svojoj će rezidenciji pratiti izbore i ugostiti potencijalno stotine ljudi. U tri dana održao je 14 izbornih skupova.

Bajden se vratio u Skratnon u Pensilvaniji gde će pratiti izbore. Tamo se rodio i proveo detinjstvo.

13:00 - Oglasio se i Trampov sin

Sin Donalda Trampa, Donald Junior oglasio se na svom Tviter nalogu napisavši da je današnja izborna bitka ona između "slobode" i "marksizma".

Vote like your freedoms depend on it... because they do! This election is Freedom vs Marxism. Choose wisely and vote Trump. — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 03. новембар 2020.

- Glasajte kao da vaša sloboda od toga zavisi... jer zavisi! Ovi izbori se svode na Sloboda vs. Marksizam. Izaberite mudro i glasajte za Trampa - napisao je Donald Junior.

12:30 - Bajden osvojio svih pet glasova u malom naselju u Nju Hempširu

Bivši potpredsednik SAD Džo Bajden osvojio je svih pet glasova za predsednika u Diksvil Noču, malom naselju u saveznoj državi Nju Hempšir uz američko-kanadsku granicu.

Birališta je posle ponoći otvorio i susedni Milsfild, ali u njemu je Tramp osvojio više glasova od Bajdena, odnosno osvojio je 16, dok je Bajden osvojio pet glasova.

U Diksvil Noču glasalo se nekoliko minuta nakon ponoći, i to je prvo mesto u kojem su objavljeni rezultati glasača, brojani na dan izbora, prenose američki mediji.

Po tradiciji, svi glasači su se okupili u sobi za glasanje u odmaralištu Balsams kako bi tajno glasali nakon otvaranja birališta malo posle ponoći.

Kako se navodi, glasanje u ovom mestu je omiljeno za novinare i posmatrače željne bilo kakvih nagoveštaja kakav će tok glasanja biti.

Međutim, glasanje u ovom mestu nije uvek dobar pokazatelj ishoda izbora, jer je, primera radi, 2016. godine sve glasove osvojila tadašnja kandidatkinja Hilari Klinton, koja je pretrpela poraz na tadašnjim izborima.

11:30 - Otvorena birališta u pojedinim američkim državama

Prva američka država koja je otvorila biračka mesta je Vermont, gde su glašači mogli da se izjasne već u 5.00 po lokalnom vremenu (11 po našem), a nakon njih je glasanje otpočelo u Konektikatu, Virdžiniji, Njujorku i Nju Džersiju, gde su birališta otvorena u 6.00 sati, preneli su američki mediji.

To su države na istočnoj obali SAD, mada nisu svi ranoranioci, pošto se, primera radi, na Floridi (ista vremenska zona kao i navedene države) biračka mesta otvaraju od 7.00, neka i od 8.00.

Nešto kasnije, zbog različite vremenske zone, biračka mesta će biti otvorena i u državama centralnog dela SAD, a najkasnije na zapadu.

11:00 - Tramp poručio na Tviteru: "Glasaj, glasaj, glasaj"

Donald Tramp bio je veoma aktivan na Tviteru tokom cele izborne kampanje, a jutros je sa svojim pratiocima podelio snimak na kojem igra i poručio im je da glasaju.

10:00 - Bajden vodi u odnosu na Trampa

Prema anketi Rojtersa i Ipsosa sprovedenoj od 27. do 29. oktobra demokratski kandidat za predsednika SAD Džo Bajden vodi u odnosu na aktuelnog predsednika Donalda Trampa sa 51 prema 43 procenata.

Ali rezultat je još neizvestan u državama koje odlučuju o izborima putem elektorskog koledža, uključujući Arizonu, Floridu i Severnu Karolinu.

Očekuje se veliki broj Trampovih pristalica republikanaca lično glasa nakon što je on izrazio sumnju u glasanje putem pošte.