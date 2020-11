U terorističkom napadu na šest lokacija u centru Beča stradale su najmanje četiri osobe, a povređeno je 17.

Policija je likvidirala jednog napadača, dok se za najmanje još jednim traga.

Na mestu gde se dogodio napad ljudi ostavljaju cveće kako bi odali počast žrtvama brutalnog napada terorista.

Najpotresniji prizori zabeleženi sinoć na ulicama Beča i danas izazivaju veliku pažnju na društvenim mrežama.

Prema onima koji su svedočili krvavom napadu, prvi pucnji su se začuli oko 20 časova u blizini glavne sinagoge u Beču.

Gunman opens fire near synagogue in Vienna https://t.co/fyB73gvoHr pic.twitter.com/hWpaZMGaZJ — New York Post (@nypost) 02. новембар 2020.

Istog momenta je zavladao opšti haos, a građani koji su se zatekli na ulicama bežali su kako bi sačuvali živu glavu.

Tw // antisemitism , mass shooting , terror attack

.

.

.

This happened in Vienna tonight,a shooting at a synagogue (aka Jews prayer house).

Talk about this! Share it!

This is sick and I’m honestly terrified,pls keep them in your prayers tonight!! pic.twitter.com/zRT4H9ZIF0 — Yuv✡︎ ¹ᴰia cause sick👎🏼 (@yuvsgolden) 02. новембар 2020.

Jedan od napadača nasumično je pucao na ljude koji su sedeli u baštama kafića. Sinoć je centar Beča bio krcat, jer su građani uživali u poslednjoj večeri pre nego što će na snagu stupiti nacionalni karantin.

Europe ignored radical islamic terrorism in India



They kept teaching us fake secularism , funding campaigns for fake human rights of terrorists



Now the same terror is knocking at their door



Hope they will now take it seriously #Vienna

note : graphic video pic.twitter.com/jP2k0oRWku — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) 03. новембар 2020.

Krvi je bilo svuda.

Sigurnosna kamera sa jedne zgrade zabelažila je kako napadač hladnokrvo ispaljuje metak u prolaznika, jedinog kojeg je zatekao u toj ulici, a zatim se nekoliko sekundi kasnije vraća i ispaljuje još jedan metak u mladića koji se već nalazio na zemlji.

NDTV headline: “Few headmaster’s sons and bright mathematics students” were only out to test drive their latest gadgets in #Vienna. pic.twitter.com/CdEOhsUn2L — Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) 03. новембар 2020.

Ljudi koji su se zatekli na mestu napada snimli su i kako terorista puca u policajca.

More from the shooting jn Vienna pic.twitter.com/MaxYBiu3Ys — Prudent Investor (@prudentinvestor) 02. новембар 2020.

Zabeleženo je i kako policija juri za osobama osumnjičenim za napad,

Sledećeg jutra ulice su bile gotovo puste. Građanima je rečeno da ostanu u kućama jer je još najmanje jedan napadač na slobodi.