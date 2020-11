NAPETO ISPRED BELE KUĆE, okuplja se sve veći broj ljudi! (FOTO/VIDEO)

Reč je uglavnom o građanima koji protestuju protiv još uvek aktuelnog predsednika Donalda Trampa.Bela kuća je ograđana dodatnom žicom i barikadama, za slučaj postizbornih nemira.

#NOW: The first polls are starting to close on election night, and a crowd is gathering in downtown D.C. outside the fenced-off northern approach to the White House.



Protests are likely to stretch into the late night. Organizers are stockpiling water, food and medical supplies. pic.twitter.com/yVfDokBbmB