ŠOK SNIMAK! Pogledajte kako MILIONI ZARAŽENIH korona virusom glasaju na američkim izborima! (VIDEO)

Na snimku se vide dvoje ljudi u medicinskim skafanderima, koji su verovatno članovi biračkog odbora, kako sede za stočićem nasred ulice, a na ulici se nalaze kutije sa glasačkim materijalom.

The right to #vote | #COVID-positive voters cast ballots at drive-through in St. Louis#Vote2020 #ElectionNight #2020Elections #ElectionNightOnRT pic.twitter.com/WPtGhSmbrB