BAJDENOV GAF O KOJEM BRUJI SVET: Pobrkao imena svojih unuka, a jednu od njih predstavio kao POKOJNOG SINA

Demokratski predsednički kandidat Džo Bajden obratio se svojim pristalicama u Filadelfiji, a tamo je napravio neverovatan gaf pošto je jednu od svojih unuka predstavio imenom Bo Bajden, što je ime njegovog preminulog sina.

- Ovo je moj sin Bo Bajden, kom su mnogi od vas pomogli da bude izabran za Senat u Delaveru - rekao je on, grleći unuku Finegan, piše Dejli mejl.

Odmah nakon što je to izgovorio, nazvao ju je imenom Natali, kako se zove njena sestra.

- Ovo je moja unuka Natali. Ne, čekajte, ovo je pogrešna - rekao je on.

BREAKING: Joe Biden confused his daughter with his diseased son “Beau Biden” pic.twitter.com/d3mf0BBABm